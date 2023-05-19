Удар по экономике и посредникам: США анонсировали новые санкции против РФ

В администрации Джо Байдена хотят закрыть возможности для России получать ресурсы для продолжения агрессии и лишить Кремль лазеек для обхода уже существующих ограничений.

Соединенные Штаты Америки уже подготовили новый пакет санкций против России. Известно, что ограничения коснутся 300 компаний, судов и самолетов. Также появятся экспортные ограничения в отношении около 70 компаний из РФ и третьих стран, заявил в ходе брифинга 18 мая 2023 года представитель Белого дома.

"Наши санкции будут распространены на дополнительные сектора российской экономики, которые являются ключевыми для военно-промышленного комплекса страны. Также будут новые ограничения, чтобы у России не было шансов пользоваться нашими услугами", — сообщил он.

По его словам, санкции ударят по финансовым посредникам Москвы, кроме того, в черный список внесут компании из:

Европы.

Ближнего Востока.

Азии.

"Санкции будут направлены против финансовых посредников, а также против энергетических и добывающих мощностей РФ и других посредников, которые оказывают поддержку России в войне против Украины".

Война в Украине и санкции стран "Большой семерки"

19 мая 2023 года стало известно, что страны G7 согласились с запретом всего импорта алмазов, меди, алюминия и никеля из России. По словам британского премьера Риши Сунака, санкции помогают Украине приближать победу в войне с Россией.

Отметим, что с помощью реализации природных ресурсов Россия получает серьезные доходы. Как сообщалось в Минэкономики Украины, на импорте каучука и алмазов Российская Федерация ежегодно зарабатывала до $2 млрд.

Поэтому в украинском правительстве считают, что формирование глобальных подходов на уровне G7 позволит подорвать экономическое влияние РФ, ведущей агрессивную войну.

Напомним, в конце зимы администрация Джо Байдена разработала очередные санкции против 200 российских физических и юридических лиц за поддержку большой войны в Украине. Сообщалось, что тогда в санкционный список попали российские губернаторы и родственники правительственных чиновников, связанные с обороной технологические компании и фирмы-прокладки, помогающие уклоняться от санкций.

Тем временем Евросоюз еще 21 февраля продлил санкции против России за незаконное признание и оккупацию украинских территорий до 14 февраля 2024 года.