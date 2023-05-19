Долги украинцев за электроэнергию будут вносить в кредитную историю, — ДТЭК

Украинцы, по словам Сергея Коваленко, неохотно оплачивают коммунальные услуги вовремя, но при этом не стесняются брать кредиты на новую технику.

Информация о задолженности украинцев за электроэнергию будет отображаться в их кредитной истории. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

По его словам, по состоянию на 1 мая 2023 года украинцы накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн.

"Чтобы побуждать клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, YASNO будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в Украинское бюро кредитных историй", — рассказал он.

То есть клиент, который будет отвечать определенным поставщиком электроэнергии критериям, захочет взять кредит и обратится в финансовое учреждение то кредитор просмотрит его кредитную историю, включая информацию о задолженности за потребленную электроэнергию.

"Мы знаем о сложившихся сложных обстоятельствах, но есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone. Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность", — подчеркнул Сергей Коваленко.

При этом в компании считают, что те клиенты, которые всегда исправно оплачивают платежки, смогут получить позитивную кредитную историю. Это позволит им улучшить свою кредитную репутацию, получать более выгодные условия ссуд и обеспечит их финансовую стабильность в будущем.

Тем временем правительство Украины рассматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения в полтора, а то и два раза. Причина пересмотра тарифов во время войны: убытки энергетической инфраструктуры от российских ракетных обстрелов превышают 10 миллиардов долларов, поэтому для ремонта инфраструктуры необходимо дополнительное финансирование.

Также Фокус писал, что Кабинет министров 25 апреля 2023 года решил продлить действующие тарифы для населения еще на один месяц.