Платежки не горят. Спишут ли украинцам долги за воду и другие коммунальные услуги

Война ударила по уровню платежей за услуги ЖКХ. Эксперты подсчитали, что общая сумма задолженности различным поставщикам в стране достигает 150 миллиардов грн. Фокус разбирался, к чему приведет массовая неуплата долгов за коммунальные услуги.

В Украине стремительно растут долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, на 1 января 2023 года сумма таких долгов в Украине превысила 40,4 млрд гривен. А впереди — планируемое повышение тарифов на электроэнергию с 1,44-1,68 гривен до 2,4-2,8 гривен за 1 кВт/ч. Напомним, в Нацкомиссии регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) недавно заявили об экономически обоснованной цене электрической энергии на уровне более 6 гривен за кВт/ч.

Банки уже сегодня могут блокировать средства на счетах украинцев за любую сумму долга. Взимать задолженность за услуги ЖКХ Кабмин запретил лишь с переселенцев и проживающих в районах, где ведутся боевые действия. Взыскание долгов через суд долгов за коммуналку в военное время запрещает законопроект №7531. Через полгода после завершения военного положения норму вернут.

Фокус узнавал, готовится ли списание долгов за коммунальные услуги, и кому могут списать долг.

Неуместные платежки: украинцев просят оплачивать долги

В прифронтовых городах получали платежки, в которых суммы долга за тепловую энергию и горячую воду исчислялись несколькими десятками тысяч гривен. В Харькове, где местные власти отменяли обязательную плату за коммунальные услуги с 24 февраля по 1 июня 2022 года, за отопление приходили такие счета:

Власти Харькова списали потребителю около 6 тысяч гривен долга за отопление и горячую воду

Как видно из квитанции, коммунальное предприятие города списало потребителю около 6 тысяч гривен долга. Собеседники Фокуса рассказали, что суммы долга в размере 20-30 тысяч гривен — далеко не предел. У владельцев крупных квартир и частных домов задолженность превышает сотни тысяч гривен. Погашать их они не спешат, так как выехали либо за границу, либо в другие регионы.

Финдиректор "Харьковских тепловых сетей" Игорь Горишний ранее сообщил, что с 1 июня харьковчанам лучше оплачивать горячую воду и гасить старые долги — скопившиеся до 24 февраля прошлого года. Финансы критически необходимы предприятиям для подготовки к новому отопительному сезону. Если потребители массово не платят за услуги, это ведет к катастрофическому росту потребностей коммунальных и частных предприятий в получении государственной поддержки.

Директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в общении с Фокусом подтвердил необходимость оплаты коммунальных услуг в прифронтовом городе, обязательную оплату вернули с 1 июня прошлого года.

"Желательно, чтобы люди платили. У нас такая позиция. Оплата коммунальных услуг была возвращена через три с лишним месяца после начала широкомасштабной войны с РФ. Мы просим людей по возможности платить. Власти понимают, насколько у людей разное и сложное экономическое положение. Позиция такая — желательно платить", — отметил он.

С неоплаченными суммами харьковские власти обещают разобраться после завершения войны. Что делать с крупными задолженностями, чиновники пока не решили.

"Я не знаю, как будет решаться вопрос больших сумм", — признается Сидоренко.

Опыт Харькова: где еще отменяли платежи за коммуналку в Украине

Не только власти Харькова временно освобождали жителей от оплаты услуг ЖКХ из-за боевых действий или частичной оккупации. Юрист компании "Приходько и партнеры" Ангелина Овсянко в разговоре с Фокусом вспомнила несколько примеров — все касаются прошлого года. В 2023 году льгот для потребителей по оплате коммунальных платежей больше нет.

Юрист напомнила, как в Бучанской территориальной общине людей освободили от обязательной уплаты коммуналки с 24 февраля по 15 апреля прошлого года. Напомним, до 31 марта город был в оккупации.

Украинские военные освободили Бучу Киевской области 31 марта 2022 года

Горсовет рекомендовал частным предприятиям-поставщикам коммунальных услуг сделать перерасчет для жителей Бучанского городского территориального общества.

В Чернигове не взимали часть платежей за март-апрель 2022 года. Жители города могли не платить за услуги по управлению многоквартирными домами, обращению с бытовыми отходами, за централизованное водоснабжение и водоотвод. Однако это было лишь в течение разрешенных двух месяцев прошлого года.

Растущая проблема: украинцы накопили долги на сумму до 150 млрд грн

Официальная статистика по задолженности не учитывает довоенный уровень отсутствия оплат услуг ЖКХ. Госстат последний раз публиковал данные 1 января 2022 года, тогда объем долгов за коммуналку составил 81,4 млрд гривен. Глава общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко посчитал, что сегодня сумма неплатежей за услуги ЖКХ колеблется от 140 до 150 миллиардов.

А после повышения стоимости электроэнергии до 2,4-2,8 гривен за 1 кВт/ч, сумма в платежках сразу вырастет в среднем на 200 гривен, подсчитал эксперт.

"Нужно все же понимать, что люди что-то погашают и платят. В перспективе ситуация с долгами будет непростая — никто не знает, что с ними делать. Структура их очень разная. Плюс непонятно, как быть с временно оккупированными территориями. Слишком сложная тема для нынешнего состава управленцев", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.

В Мариуполе люди получали платежки через полгода оккупации — в августе 2022 года. В Кабмине, как говорит Попенко, обсуждали идею списания долгов проживающим в Мелитополе, но о других городах речь не шла.

В разрушенном оккупантами Мариуполе люди получали платежки

Эксперт советует украинцам платить минимальные суммы — хотя бы от 100 до 200 гривен. А тем, кто накопил большие долги, следует разобраться с их историей. Если суммы начислили незаконно, это нужно оспаривать.

"В Черниговской области "Нафтогаз" выставил платежку дому, в котором нет газа. То есть даже трубы нет", — сговорит Попенко.

В Киевской области также довольно часто граждане получают платежки, суммы в которых не соответствуют потреблению. В "Нафтогазе" говорят: все дело в том, что потребители не передают показания своему поставщику — делать это нужно по телефону, через сайт или мобильное приложение. "У меня потребление в месяц — максимум на 150 гривен, так как только газовая плита, а газовым котлом мы не пользуемся, но за газ приходят каждый месяц платежки с указанными тремя и выше тысячами гривен. Чтобы уладить ситуацию, пришлось потратить время на звонки в разные организации, и только после проведенного в начале мая перерасчета мы получили адекватную платежку", — рассказал житель Вышгородского района Виталий Грищук.

Можно ли не платить за коммуналку в Украине: что говорят юристы

Случаи списания долга по коммуналке из-за войны обозначены в украинском законодательстве, но такая возможность предоставлена не всем украинцам, а лишь пострадавшим в результате российской агрессии. А вот начислять штрафы из-за долга или отключать потребителей компании не могут — действует запрет.

Юрист Ангелина Овсянко рассказала Фокусу, что Кабинет Министров Украины постановлением No206 от 5 марта 2022 года установил запреты на:

начисление и взыскание пени и штрафов, инфляционных начислений, процентов годовых;

отключение коммунальных услуг в случае задолженностей по оплате.

Эти нормы будут действовать до отмены военного положения в Украине.

"Если потребитель реально пользовался коммунальными услугами, то списание вряд ли возможно. Не платить за коммунальные услуги можно в трех случаях: если ваше жилье разрушено, если вы докажете отсутствие по месту жительства в срок более 30 дней и если коммунальную услугу предоставили некачественно или не в полном объеме", — объяснила Овсянко.

Задолженность за услуги ЖКХ в Украине будут проверять Фото: УНИАН

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №8367 предусматривает реструктуризацию задолженности за коммунальные услуги. Но надо учитывать, что законопроект еще не вступил в силу — он еще находится на рассмотрении в парламенте.

"Постановление правительства №206 освобождает от уплаты коммунальных платежей, если потребитель не проживал по месту жительства. Это не касается тепловой энергии и коммунальных услуг, которые оплачиваются по счетчикам", — дополняет юрист адвокатского объединения "Донец и Партнеры" Василий Гаращак.

Нормативно-правовых актов высших органов власти по абсолютному списанию задолженности за коммунальные услуги во время войны нет, говорит юрист.

"Разные представители власти на местах отмечали, что задолженность за предоставленные коммунальные услуги, которые не получили потребители, спишут. Но законодательного урегулирования этого вопроса не было", — отметил Гаращак.

Защитить права потребителя в связи с незаконным начислением долгов по коммуналке, по словам эксперта, вполне реально. Для этого нужно обратиться к поставщикам услуг с заявлением и показать доказательства проживания не по адресу — справку ВПЛ или другие документы, если потребитель выехал за границу.

"Прежде чем обращаться с заявлением о перерасчете задолженности, следует обратиться с запросом о начисленных платежах за предоставленные коммунальные услуги за каждый месяц отдельно. Ухудшение финансового положения семьи не влечет за собой уменьшение или прощение долга и не освобождает от обязанности по его уплате", — подчеркнул Гаращак.

В мирных и неоккупированных районах коммунальные предприятия имеют право обращаться в суд и потребовать оплаты коммунальных услуг. В абсолютном большинстве суды встают на сторону предприятий-поставщиков, о чем уже ранее писали в СМИ.

После суда должнику придется заплатить не только сумму долга, но и судебные издержки. Издание "Обозреватель" в феврале этого года описывало историю клиента "Запорожьеоблэнерго", который отказывался платить за электроэнергию 1570 гривен. Из-за разбирательств ему в итоге насчитали 2481 гривну судебного сбора. То есть, вместо 1,5 тыс грн клиенту компании придется уплатить более 4 тысяч.