Зарабатывают даже во время войны: в Украине стало на 1 300 больше миллионеров, — нардеп

Общая сумма задекларированного дохода по итогам года сократилась на 25 млрд грн.

В Украине в течение 2022 года количество миллионеров, которые подали декларации о своих доходах, увеличилось на 1 334 человека, с 8 177 до 9 511. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Это определенно не говорит о повышении реальных доходов украинцев в войну, но свидетельствует о том, что украинцы стали более ответственно относиться к декларированию", — считает политик.

Тем временем, по информации Государственной налоговой службы, общее количество поданных деклараций за 2022 год снизилось почти на 79 тысяч, до около 170 тысяч. А сумма задекларированного дохода сократилась на 25,3 млрд грн, до 114,5 млрд грн. Из них будет уплачено около 3,2 млрд грн налогов.

К слову, в 2023 году также было подано более 7 600 деклараций о получении иностранного дохода на сумму 24,4 млрд грн. Из них будет уплачено 1,8 млрд грн налога на доходы физлиц и 363 млн грн военного сбора.

Ранее Фокус писал, что законопроект №8226 предусматривает обязанность банков предоставлять по запросу налоговую информацию об операциях по специальным предпринимательским счетам ФОП с налоговым агентом банком, то есть, все сведения об операциях зачисления средств на счета, о назначении платежа, идентификационных данных и номере счета контрагента.

Также Фокус рассказывал, что украинцев, которые уехали за границу после полномасштабного вторжения ВС РФ 24 февраля 2022 года, и оформили в другой стране хотя бы одну выплату от международных благотворительных организаций или правительств, обязали декларировать эти доходы.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 марта 2023 года заявил, что все налоги, поступающие в государственную казну от граждан и бизнеса, "пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение для украинской армии".