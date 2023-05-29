Увеличат налоги и возобновят штрафы: Рада поддержала законопроект, касающийся ФЛП

По словам народного депутата Ярослава Железняка, отмена льгот для предпринимателей является условием Международного валютного фонда.

В понедельник, 29 мая, Верховная рада Украины поддержала законопроект №8401, который предусматривает отмену "2% налога ФЛП" с первого июля 2023 года. Льготу ввели после начала полномасштабной войны с Россией. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Документ поддержали 227 парламентариев. Из этого следует, что в Украине с 1 июля 2023 будут отменены льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы ФЛП.

Кроме этого, законопроект предусматривает возобновление проведения документальных проверок и возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Железняк напомнил, что принятие этого законопроекта является одним из условий программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Зачем отменять льготы

В пресс-службе Минфина в начале января заявляли, что принятие законопроекта является одним из "маяков" МВФ, от выполнения которого зависит получение новой кредитной программы.

В рамках сотрудничества с фондом Украина также обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

Напомним, 10 мая в Минздраве заявили, что в Украине планируется ввести акциз на сладкие газированные напитки с целью предотвратить болезни, к которым приводит чрезмерное употребление сахара.

Государственная таможенная служба сообщила, что с 1 мая 2023 года в Украине отменили действие налоговых льгот на ввоз генераторов и Starlink. Специальные правила на ввоз этого оборудования действовали с конца прошлого года.