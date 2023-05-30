Рынок труда во время войны: в НБУ спрогнозировали, что будет с безработицей

В НБУ считают, что, несмотря на сложности, связанные с войной, рынок труда продолжит свое восстановление.

В Национальном Банке Украины прогнозируют, что уровень безработицы в стране начнет постепенно снижаться уже в 2023 году. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Ситуация на рынке труда остается непростой. С одной стороны, экономика оживилась и весной предприятия начали активнее искать работников. Однако опросы свидетельствуют, что большинство предприятий пока не готовы к расширению штатов", — отмечают в Нацбанке.

Также бизнес не спешит повышать зарплаты, хотя и сконфигурирован на содержание квалифицированных работников. Война усложняет возобновление рынка труда. Примечательно, что в прифронтовых областях работу найти труднее, чем в центре или на западе страны. Кроме того, усиливаются квалификационные диспропорции: искатели работы часто имеют другую специализацию, чем бизнес.

Ситуация на рынке труда, по оценке НБУ, остается непростой Фото: НБУ

Несмотря на сложности, ожидается дальнейшее обновление рынка труда. Этому будут способствовать оживление экономики и постепенное снижение рисков безопасности благодаря ВСУ. Да, ожидается рост зарплат в реальном измерении, то есть даже с вычетом инфляции.

Какую зарплату сейчас предлагают украинцам

По состоянию на 10 мая 2023 средний размер заработной платы в вакансиях, представленных в службе занятости, составил 11 тысяч гривен. На такие выплаты могут претендовать, в частности:

работники в сфере торговли и услуг – 12 тыс. грн;

квалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйств – 8 тыс. грн;

квалифицированные рабочие с инструментом – 11 тыс. грн;

рабочие по обслуживанию оборудования и машин – 12 тыс. гривен.

При этом в базе данных Государственной службы занятости есть отдельные предложения с относительно высокой зарплатой. К примеру:

литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн;

слесарь-инструментальщик — 60 тыс. грн;

кузнец на молотах и прессах – 50 тыс. грн;

слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов и машин — 50 тыс. грн;

водитель — 50 тыс. грн;

машинист бульдозера – 46 тыс. грн;

повар – 45 тыс. грн;

тракторист — 43 тыс. грн;

токарь — 40 тыс. грн.

Отметим, что, по информации Программы развития ООН от середины марта 2023 года, девять из 10 украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война затянется в течение следующего года.

Также Фокус рассказывал, что в Украине упростили оформление статуса безработного.