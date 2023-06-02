Плохая репутация. Как долг за электроэнергию повлияет на кредитную историю и что с этим делать
Подразделение ДТЭК — компания "Киевские энергетические услуги" — анонсировала передачу информации о долгах за электроэнергию Украинскому бюро кредитных историй. Чем это грозит потребителям и могут ли должники надеяться на получение кредитов.
Украинское бюро кредитных историй будет получать информацию о клиентах компании "Киевские энергетические услуги" (YASNO), накопивших задолженность за электроэнергию. В компании уверены, что этот шаг поможет преодолеть проблему долгов физических лиц за потребленную электроэнергию.
"По состоянию на 1 мая 2023 года бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн. Чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, YASNO будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в бюро", — говорят в компании "Киевские энергетические услуги". Там объясняют: если клиент, подпадающий под критерии, определенные поставщиком, обратится в финансовое учреждение для получения кредита, то кредитор будет видеть его кредитную историю, включая информацию о задолженности за потребленную электроэнергию, что позволит кредитору оценить риски и решить, предоставлять ли заем такому клиенту.
Фокус исследовал, имеет ли право поставщик электроэнергии разглашать данные о клиентских платежах и как будут реагировать банки, когда увидят в кредитной истории заявителя на получение займа информацию о задолженности за электрическую энергию.
Что такое кредитная история и имеет ли право поставщик электроэнергии передавать данные о долгах
Как объяснил Фокусу адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS Николай Максимов, закон Украины "Об организации формирования и оборота кредитных историй" прямо не предусматривает такой функции для поставщиков электроэнергии (тепла, воды), как внесение в кредитную историю данных о задолженности клиентов.
"В то же время, прямого запрета на совершение таких действий этот нормативно-правовой акт не содержит", — говорит эксперт. Он объяснил: статья 7 упомянутого закона определяет, что кредитная история может содержать другие сведения, влияющие на способность выполнения субъектом кредитной истории собственных обязательств.
"Можем предположить, что задолженность за оплату жилищно-коммунальных услуг также включается в сведения, влияющие на способность выполнения лицом собственных обязательств. Ведь прямого указания по их включению в кредитные истории законодательство Украины не имеет", — говорит Николай Максимов.
Адвокат отметил, что ЗУ "Об организации формирования и оборота кредитных историй" определяет кредитную историю как совокупность информации о идентифицирующем ее юридическом или физическом лице, сведений о выполнении им обязательств по кредитным сделкам, другой открытой информации.
"То есть, кредитная история — это информация о ваших кредитах и дисциплине их погашения, которую бюро получает от банков, финансовых и лизинговых компаний, кредитных союзов и других финансовых организаций. По общему правилу, данные о каждом кредите хранятся в кредитной истории в течение 10 лет с момента выполнение заемщиком кредитного договора. Кроме, собственно, информации о кредитах, в кредитной истории содержится информация об идентификационных данных лица, информация об исполнительных производствах, в которых лицо фигурирует должником, реестр запросов кредитной истории кредиторами и другими организациями и т.д.", — сообщил Николай Максимов.
Важно и то, что кредитная история попадает в кредитное бюро после получения банком согласия человека на это. Для этого в текст договора банки включают пункт следующего содержания: "Банк имеет право, а заемщик дает согласие на передачу информации о своей кредитной истории в бюро кредитных историй и на получение Банком из бюро кредитных историй его кредитной истории в течение всего периода действия договора".
Теоретически, клиент имеет право отказаться от передачи информации, но тогда у банка есть право отказать в выдаче кредита. Или банк может изменить условия, например, увеличить процентную ставку или уменьшить для такого клиента срок погашения займа.
Важные сведения: зачем банки тщательно изучают кредитную историю клиентов
Опрошенные банковские эксперты рассказали Фокусу, что кредитная история — важные данные, которые оказывают непосредственное влияние на решение банка по выдаче кредита. "Почти в 100% случаев банки осуществляют запрос на проверку кредитной истории, поскольку это является одним из важнейших факторов. Изучается наличие и количество открытых сейчас кредитов, их размер и тип, сумма ежемесячных платежей, которые клиент должен платить по ним; также история погашений по всем действующим на данный момент кредитам и уже закрытым за последние 3-5 лет, включая факты несвоевременных погашений, продолжительность просрочки и их суммы; как именно были закрыты кредиты — самостоятельно, из-за списания или продажи как безнадежных", — сообщил Сергей Илюченко, директор Департамента по контролю над кредитными рисками розничного бизнеса ОТП Банка.
Он подчеркнул: кредитная история имеет прямое и значительное влияние на решение банка по кредиту, поскольку показывает, как клиент относится к своим обязательствам в различных ситуациях, насколько закредитован, и такие данные могут свидетельствовать о его затруднительном финансовом положении.
Банки проверяют кредитные истории потенциальных заемщиков, и если у лица много долгов, то ему будет отказано в выдаче кредита
Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, объясняет: в условиях войны банки более тщательно проверяют кредитную историю заемщика.
"Каждый банк проверяет, насколько добросовестен потенциальный заемщик в вопросе погашения прошлых кредитов. Также важна при принятии решения о выдаче или отказе в кредите фактическая платежеспособность клиента. По понятным причинам, если, например, клиент не может подтвердить уровень собственных доходов и не имеет позитивной кредитной истории, которая косвенно подтверждает его платежеспособность, банк вряд ли рискнет выдать ему кредит", — говорит Дмитрий Замотаев.
Эксперт рассказал о нескольких основных причинах для отказа заемщику:
- Долги заемщика по ранее полученным кредитам (неуплата или существенная просрочка по погашению);
- Чрезмерное количество имеющихся (действующих) кредитов;
- Платежи по имеющимся кредитам превышают 50-70% от дохода заемщика.
"Данные кредитного бюро являются ключевым источником информации. Абсолютное большинство отказов в кредитах происходит именно из-за плохой кредитной истории или чрезмерной закредитованности, когда кредитору становится очевидно, что обслуживание еще одного займа будет крайне сложным или вообще невозможным", — подчеркнул Юрий Мельничук, директор департамента рисков, член правления Юнекс Банка.
Наконец, кредитная история, где фигурируют просроченные обязательства, несколько неуплаченных кредитов, долги по наложенным штрафам, информация об исполнительном производстве дают банку веские причины отказать клиенту в выдаче кредита. Сергей Илюченко говорит, что в среднем от 30 до 50% всех отказов банка в выдаче кредитов могут быть именно по причине плохой кредитной истории. В то же время, как рассказала Фокусу директор департамента розничных рисков Райффайзен Банка Ольга Соколова, процент отказов из-за плохой кредитной истории отличается в зависимости от сегмента клиентов и может варьироваться от 10% до 40%.
Срок имеет значение. Важны ли для банков долги клиентов за электрическую энергию
В банках говорят, что после появления в кредитных историях данных по долгам за электрическую энергию, будут учитывать эту информацию. То есть, наличие задолженности за электрическую энергию в кредитной истории однозначно повлияет на решение банка, выдавать ли кредит.
"Думаю, влияние будет достаточно серьезным. Особенно для тех людей, у которых нет кредитной истории. Сейчас кредиторы относятся к таким заемщикам с осторожностью. В то же время, понимание, что заемщик тщательно придерживается дисциплины по оплате коммунальных услуг, может очень многое о нем рассказать. И, наоборот, накопленный большой коммунальный долг, скорее всего, исключит возможность получения кредита", — говорит Юрий Мельничук. По его мнению, долги в пределах 1-2 тысяч гривен, скорее всего, не станут серьезным негативным фактором. А вот большие суммы уже могут свидетельствовать о значительном риске невозврата займа.
"Совершенно точно, крайне негативно будут оцениваться очень большие долги за коммуналку на сумму более 20-30 тысяч гривен", — говорит эксперт.
Итак, фактически речь идет о том, что накопление задолженности за электрическую энергию — это то, что будет мешать лицу воспользоваться кредитными предложениями банков (до момента погашения этого долга).
"Наличие какой-либо негативной информации в кредитной истории клиента, в том числе, о задолженности по коммунальным платежам, будет иметь влияние на принятие решения о предоставлении займа. Хотим еще раз подчеркнуть важность недопущения каких-либо задолженностей клиентом, поскольку наличие негатива может оказать влияние на принятие решения относительно согласования займов", — говорит Ольга Соколова.
По мнению Сергея Илюченко, универсального правила, какие именно долги за электрическую энергию должны привести к отказу банка в выдаче кредита, не будет, поскольку это новые данные для рынка, и они будут изучаться, будет проходить поиск правил, основанных на статистике.
"Однако на уровне экспертизы можно уверенно говорить, что это будет не только размер долга, но и его продолжительность, а также соотношение суммы долга с ожидаемым для региона месячным платежом коммунальных услуг, чтобы понимать, за сколько месяцев уже накоплен долг. Для старта можно ориентироваться на долг свыше 3 месяцев в сумме свыше 1000 грн", — говорит Илюченко.
О том, что банк будет обращать внимание на продолжительность неоплаты услуг поставщиков, говорит и Евгений Замотаев. По его мнению, банк будет смотреть и на сумму задолженности, и на время, за которое накопилась задолженность.
"Для принятия решения психологический фактор также важен: допустим, человек по определенным причинам потерял жилье, а коммунальные службы продолжали начислять суммы к уплате, создав долговую коллизию. В то же время, каждый банк самостоятельно устанавливает параметры, так сказать, "критической задолженности" . Если потенциальный заемщик более 6 месяцев не платит по счетам, то такому гражданину, скорее всего, будет отказано в займе. Здесь главное подчеркнуть — хотя сумма долга имеет весомое значение (чем она больше, тем меньше шансов получить кредит), однако самое главное — время, продолжительность задолженности (накапливается ли долг лавиной или по каким-то причинам остался неуплаченным за прошлый период)", — отметил Евгений Замотаев.
А юристы объясняют: отказы банка заемщикам из-за плохой кредитной истории — вполне законны. Ведь именно об этом идет речь в законе "О потребительском кредитовании".
"По закону, кредитодатель перед заключением потребительского кредита оценивает кредитоспособность потребителя и может отказаться от заключения договора на основании информации, полученной из официальных источников, определенных законодательством, в частности, из бюро кредитных историй. Следовательно, поскольку сведения о задолженности за электрическую энергию могут быть включены в кредитную историю, которая проверяется кредитодателем перед заключением кредитного договора, такая информация действительно может повлиять на решение банка или иного финансового учреждения относительно предоставления лицу кредита", — говорит Николай Максимов.
Но что, если в кредитной истории будет указана ложная информация о задолженности лица за электрическую энергию? В этом случае важно не медлить и требовать исправления данных. Это можно сделать через обращение к поставщику электрической энергии, в бюро кредитных историй, или в судебном порядке. Кстати, по данным Украинского бюро кредитных историй, получить собственную кредитную историю можно бесплатно один раз в год, а вот каждый последующий в течение года запрос своей истории стоит 90 грн.