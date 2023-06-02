Плохая репутация. Как долг за электроэнергию повлияет на кредитную историю и что с этим делать

Подразделение ДТЭК — компания "Киевские энергетические услуги" — анонсировала передачу информации о долгах за электроэнергию Украинскому бюро кредитных историй. Чем это грозит потребителям и могут ли должники надеяться на получение кредитов.

Украинское бюро кредитных историй будет получать информацию о клиентах компании "Киевские энергетические услуги" (YASNO), накопивших задолженность за электроэнергию. В компании уверены, что этот шаг поможет преодолеть проблему долгов физических лиц за потребленную электроэнергию.

"По состоянию на 1 мая 2023 года бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн. Чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, YASNO будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в бюро", — говорят в компании "Киевские энергетические услуги". Там объясняют: если клиент, подпадающий под критерии, определенные поставщиком, обратится в финансовое учреждение для получения кредита, то кредитор будет видеть его кредитную историю, включая информацию о задолженности за потребленную электроэнергию, что позволит кредитору оценить риски и решить, предоставлять ли заем такому клиенту.

Фокус исследовал, имеет ли право поставщик электроэнергии разглашать данные о клиентских платежах и как будут реагировать банки, когда увидят в кредитной истории заявителя на получение займа информацию о задолженности за электрическую энергию.

Что такое кредитная история и имеет ли право поставщик электроэнергии передавать данные о долгах

Как объяснил Фокусу адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS Николай Максимов, закон Украины "Об организации формирования и оборота кредитных историй" прямо не предусматривает такой функции для поставщиков электроэнергии (тепла, воды), как внесение в кредитную историю данных о задолженности клиентов.

"В то же время, прямого запрета на совершение таких действий этот нормативно-правовой акт не содержит", — говорит эксперт. Он объяснил: статья 7 упомянутого закона определяет, что кредитная история может содержать другие сведения, влияющие на способность выполнения субъектом кредитной истории собственных обязательств.

"Можем предположить, что задолженность за оплату жилищно-коммунальных услуг также включается в сведения, влияющие на способность выполнения лицом собственных обязательств. Ведь прямого указания по их включению в кредитные истории законодательство Украины не имеет", — говорит Николай Максимов.

Адвокат отметил, что ЗУ "Об организации формирования и оборота кредитных историй" определяет кредитную историю как совокупность информации о идентифицирующем ее юридическом или физическом лице, сведений о выполнении им обязательств по кредитным сделкам, другой открытой информации.

"То есть, кредитная история — это информация о ваших кредитах и дисциплине их погашения, которую бюро получает от банков, финансовых и лизинговых компаний, кредитных союзов и других финансовых организаций. По общему правилу, данные о каждом кредите хранятся в кредитной истории в течение 10 лет с момента выполнение заемщиком кредитного договора. Кроме, собственно, информации о кредитах, в кредитной истории содержится информация об идентификационных данных лица, информация об исполнительных производствах, в которых лицо фигурирует должником, реестр запросов кредитной истории кредиторами и другими организациями и т.д.", — сообщил Николай Максимов.

Кроме, собственно, информации о кредитах, в кредитной истории содержится информация об идентификационных данных личности и информация об исполнительных производствах Фото: USA Today

Важно и то, что кредитная история попадает в кредитное бюро после получения банком согласия человека на это. Для этого в текст договора банки включают пункт следующего содержания: "Банк имеет право, а заемщик дает согласие на передачу информации о своей кредитной истории в бюро кредитных историй и на получение Банком из бюро кредитных историй его кредитной истории в течение всего периода действия договора".

Теоретически, клиент имеет право отказаться от передачи информации, но тогда у банка есть право отказать в выдаче кредита. Или банк может изменить условия, например, увеличить процентную ставку или уменьшить для такого клиента срок погашения займа.

Важные сведения: зачем банки тщательно изучают кредитную историю клиентов

Опрошенные банковские эксперты рассказали Фокусу, что кредитная история — важные данные, которые оказывают непосредственное влияние на решение банка по выдаче кредита. "Почти в 100% случаев банки осуществляют запрос на проверку кредитной истории, поскольку это является одним из важнейших факторов. Изучается наличие и количество открытых сейчас кредитов, их размер и тип, сумма ежемесячных платежей, которые клиент должен платить по ним; также история погашений по всем действующим на данный момент кредитам и уже закрытым за последние 3-5 лет, включая факты несвоевременных погашений, продолжительность просрочки и их суммы; как именно были закрыты кредиты — самостоятельно, из-за списания или продажи как безнадежных", — сообщил Сергей Илюченко, директор Департамента по контролю над кредитными рисками розничного бизнеса ОТП Банка.

Он подчеркнул: кредитная история имеет прямое и значительное влияние на решение банка по кредиту, поскольку показывает, как клиент относится к своим обязательствам в различных ситуациях, насколько закредитован, и такие данные могут свидетельствовать о его затруднительном финансовом положении.

Банки проверяют кредитные истории потенциальных заемщиков, и если у лица много долгов, то ему будет отказано в выдаче кредита

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, объясняет: в условиях войны банки более тщательно проверяют кредитную историю заемщика.

"Каждый банк проверяет, насколько добросовестен потенциальный заемщик в вопросе погашения прошлых кредитов. Также важна при принятии решения о выдаче или отказе в кредите фактическая платежеспособность клиента. По понятным причинам, если, например, клиент не может подтвердить уровень собственных доходов и не имеет позитивной кредитной истории, которая косвенно подтверждает его платежеспособность, банк вряд ли рискнет выдать ему кредит", — говорит Дмитрий Замотаев.

Эксперт рассказал о нескольких основных причинах для отказа заемщику:

Долги заемщика по ранее полученным кредитам (неуплата или существенная просрочка по погашению); Чрезмерное количество имеющихся (действующих) кредитов; Платежи по имеющимся кредитам превышают 50-70% от дохода заемщика.

"Данные кредитного бюро являются ключевым источником информации. Абсолютное большинство отказов в кредитах происходит именно из-за плохой кредитной истории или чрезмерной закредитованности, когда кредитору становится очевидно, что обслуживание еще одного займа будет крайне сложным или вообще невозможным", — подчеркнул Юрий Мельничук, директор департамента рисков, член правления Юнекс Банка.

Собственную кредитную историю граждане легко могут увидеть, если подадут заявку на ее получение в Украинское бюро кредитных историй Фото: Pexels

Наконец, кредитная история, где фигурируют просроченные обязательства, несколько неуплаченных кредитов, долги по наложенным штрафам, информация об исполнительном производстве дают банку веские причины отказать клиенту в выдаче кредита. Сергей Илюченко говорит, что в среднем от 30 до 50% всех отказов банка в выдаче кредитов могут быть именно по причине плохой кредитной истории. В то же время, как рассказала Фокусу директор департамента розничных рисков Райффайзен Банка Ольга Соколова, процент отказов из-за плохой кредитной истории отличается в зависимости от сегмента клиентов и может варьироваться от 10% до 40%.

Срок имеет значение. Важны ли для банков долги клиентов за электрическую энергию

В банках говорят, что после появления в кредитных историях данных по долгам за электрическую энергию, будут учитывать эту информацию. То есть, наличие задолженности за электрическую энергию в кредитной истории однозначно повлияет на решение банка, выдавать ли кредит.

"Думаю, влияние будет достаточно серьезным. Особенно для тех людей, у которых нет кредитной истории. Сейчас кредиторы относятся к таким заемщикам с осторожностью. В то же время, понимание, что заемщик тщательно придерживается дисциплины по оплате коммунальных услуг, может очень многое о нем рассказать. И, наоборот, накопленный большой коммунальный долг, скорее всего, исключит возможность получения кредита", — говорит Юрий Мельничук. По его мнению, долги в пределах 1-2 тысяч гривен, скорее всего, не станут серьезным негативным фактором. А вот большие суммы уже могут свидетельствовать о значительном риске невозврата займа.

"Совершенно точно, крайне негативно будут оцениваться очень большие долги за коммуналку на сумму более 20-30 тысяч гривен", — говорит эксперт.

Долг за электрическую энергию, информация о котором будет в кредитной истории, банки будут учитывать при принятии решения по кредиту Фото: УНИАН

Итак, фактически речь идет о том, что накопление задолженности за электрическую энергию — это то, что будет мешать лицу воспользоваться кредитными предложениями банков (до момента погашения этого долга).

"Наличие какой-либо негативной информации в кредитной истории клиента, в том числе, о задолженности по коммунальным платежам, будет иметь влияние на принятие решения о предоставлении займа. Хотим еще раз подчеркнуть важность недопущения каких-либо задолженностей клиентом, поскольку наличие негатива может оказать влияние на принятие решения относительно согласования займов", — говорит Ольга Соколова.

По мнению Сергея Илюченко, универсального правила, какие именно долги за электрическую энергию должны привести к отказу банка в выдаче кредита, не будет, поскольку это новые данные для рынка, и они будут изучаться, будет проходить поиск правил, основанных на статистике.

"Однако на уровне экспертизы можно уверенно говорить, что это будет не только размер долга, но и его продолжительность, а также соотношение суммы долга с ожидаемым для региона месячным платежом коммунальных услуг, чтобы понимать, за сколько месяцев уже накоплен долг. Для старта можно ориентироваться на долг свыше 3 месяцев в сумме свыше 1000 грн", — говорит Илюченко.

В банках говорят, что важнейшим фактором будет срок непогашения задолженности, но сумма тоже важна Фото: УНИАН

О том, что банк будет обращать внимание на продолжительность неоплаты услуг поставщиков, говорит и Евгений Замотаев. По его мнению, банк будет смотреть и на сумму задолженности, и на время, за которое накопилась задолженность.

"Для принятия решения психологический фактор также важен: допустим, человек по определенным причинам потерял жилье, а коммунальные службы продолжали начислять суммы к уплате, создав долговую коллизию. В то же время, каждый банк самостоятельно устанавливает параметры, так сказать, "критической задолженности" . Если потенциальный заемщик более 6 месяцев не платит по счетам, то такому гражданину, скорее всего, будет отказано в займе. Здесь главное подчеркнуть — хотя сумма долга имеет весомое значение (чем она больше, тем меньше шансов получить кредит), однако самое главное — время, продолжительность задолженности (накапливается ли долг лавиной или по каким-то причинам остался неуплаченным за прошлый период)", — отметил Евгений Замотаев.

А юристы объясняют: отказы банка заемщикам из-за плохой кредитной истории — вполне законны. Ведь именно об этом идет речь в законе "О потребительском кредитовании".

Если информация о долгах в кредитной истории неправдива, нужно обжаловать такие данные Фото: Pexels

"По закону, кредитодатель перед заключением потребительского кредита оценивает кредитоспособность потребителя и может отказаться от заключения договора на основании информации, полученной из официальных источников, определенных законодательством, в частности, из бюро кредитных историй. Следовательно, поскольку сведения о задолженности за электрическую энергию могут быть включены в кредитную историю, которая проверяется кредитодателем перед заключением кредитного договора, такая информация действительно может повлиять на решение банка или иного финансового учреждения относительно предоставления лицу кредита", — говорит Николай Максимов.

Но что, если в кредитной истории будет указана ложная информация о задолженности лица за электрическую энергию? В этом случае важно не медлить и требовать исправления данных. Это можно сделать через обращение к поставщику электрической энергии, в бюро кредитных историй, или в судебном порядке. Кстати, по данным Украинского бюро кредитных историй, получить собственную кредитную историю можно бесплатно один раз в год, а вот каждый последующий в течение года запрос своей истории стоит 90 грн.