Иначе будут большие проблемы: в ЕС начались новые дискуссии из-за экспорта украинского зерна

Еврокомиссия пока не приняла никакого решения по поводу продления ограничений, но, по словам европейского комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, ему "удалось убедить оставшиеся государства блока в том, что это справедливое решение".

Европейский Союз не планирует снимать ограничения на импорт зерна из Украины. Предполагается, что они будут действовать как минимум до конца 2023 года, сообщает The Brussels Time.

Отмечается, что на днях состоялась встреча министров сельского хозяйства ЕС, на которой европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский предложил продлить торговые ограничения на импорт зерновых из Украины после 5 июня. Он уверен, что ограничения не нужно снимать до конца октября, а в идеале они должны действовать до конца. В противном случае, по словам Войцеховского, Европа столкнется с большими проблемами.

"В прифронтовых странах сейчас больше украинского зерна, чем в Украине", — отметил он.

Он также добавил, что Еврокомиссия пока не приняла никакого решения по поводу продления ограничений, но, как считает Януш Войцеховский ему "удалось убедить оставшиеся государства блока в том, что это справедливое решение".

Продление ограничений осудил министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский.

"Мы считаем, что их продление — неправильный курс действий, и мы против них. Это сыграет на руку Москве", — сказал он.

Ограничения на импорт зерна из Украины: что известно

В апреле-мае 2023 года в Польше, Венгрии, Словакии и Болгарии возник переизбыток украинской сельхозпродукции, после чего эти страны в одностороннем порядке запретили импорт зерновых из Украины.

Европейская комиссия в конце апреля договорилась с этими четырьмя государствами и Румынией о том, что они будут блокировать сбыт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на своей территории, но разрешат транзит агропродукции в другие страны. Еще Еврокомиссия выделила 100 млн евро помощи пострадавшим фермерам в этих странах.

В Нацбанке Украины 27 апреля сообщали, что предварительные убытки от запрета транзита украинской агропродукции через страны Восточной Европы составили примерно 200 млн долларов. По словам замглавы НБУ Сергея Николайчука, потери от запрета экспорта в соседние страны будут более значительными.