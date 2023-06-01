Привет Кремлю: Украина повышает стоимость транзита нефти из РФ

Тариф на прокачку нефти через трубопровод "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии вырастет в первый день лета 2023 года.

Украина с 1 июня 2023 года на 25% повышает тарифы на транзит нефти по своей территории. Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Соответственно, новая цена за прокачку "черного золота" по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО "Укртранснафта" теперь будет на уровне 17 евро за тонну. Прежний тариф составлял 13,6 евро за тонну. Такая цена действовала с 1 января этого года.

Ранее президент "Транснефти" Николай Токарев заявлял, что поставки нефти в данном направлении в 2023 году ожидаются на уровне 2022 года.

"Южная ветка "Дружбы", которая транспортирует нефть через территорию Украины в Словакию, Чехию и Венгрию, она остается в прежних объемах, поскольку для них сделаны исключения, и они будут потреблять те объемы, которые потребляли — порядка 12 млн тонн", — говорил он в конце прошлого года.

Почему Украина до сих пор не прекратила транзит нефти из РФ

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, Украина до сих пор пропускает российскую нефть и газ через свою территорию, поскольку, как сообщало издание The Washington Post, контракты со страной-агрессором помогают воздействовать на Кремль и помогают ограничивать места, где российские военные наносят авиаудары.

Источники журналистов также отмечали, что Украина находится в затруднительном положении. Контракты приносят Кремлю миллионы долларов и помогают финансировать военную машину. Но самой Украине также нужны деньги, которые она зарабатывает на транзите, является хорошим партнером для стран Европы.

Напомним, что в августе 2022 года украинская государственная компания "Укртранснефть" останавливала прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Произошло это после того, как российская "Транснефть" не смогла оплатить услуги транзита продуктов из-за санкций Европейского Союза.

Также напомним, что прошлым летом ЕС согласовал шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на импорт российской нефти. Предполагалось, что из-за санкций под запрет попадет 90% импорта российской нефти в страны ЕС. Но тогда в Брюсселе решили не перекрывать импорт российского энергоносителя через нефтепровод "Дружба", от которого зависит Венгрия.

Также Фокус сообщал, что Украина в 2024 году планирует остановить транзит российского газа, поскольку не продлит соответствующее соглашение с Москвой.