Поставили точку в дисскусиях. В НБУ объяснили, будут ли отслеживать все карты украинцев

Пресс-служба регулятора отметила, что полученная от банков информация используется исключительно в надзорных целях.

В Национальном банке Украины опровергли, что будут получать все данные обо всех карточных платежах физических лиц. В НБУ объяснили, что это касается только юридических лиц, сообщили в пресс-службе регулятора.

Там отметили, что еще в декабре 2022 года надзор за финансовой системой страны во время войны был усилен, и с тех пор Нацбанк получает информацию от банков-эквайров по юридическим лицам, которые пользуются банковскими услугами в рамках электронной коммерции.

Также в НБУ добавили, что полученную от финучреждений информацию используют исключительно в надзорных целях. С помощью этих данных происходит:

усиление контроля за соблюдением банками украинских законов;

выявление проблематики использования услуг;

прекращение незаконной и нелегальной коммерческой деятельности;

прекращение финансирования терроризма и т.д.

"Национальный банк продолжает осуществление проверок ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства", — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк якобы обязал все украинские банки еженедельно отчитываться о всех безналичных операциях своих клиентов, независимо от их суммы. Эта процедура должна была заработать с 5 июня 2023 года.

Напомним также, что весной 2023 года НБУ отменил ряд административных ограничений. Так, например, банкам расширили возможности совершать сделки по продаже наличной валюты населению.