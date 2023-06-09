В Украине обновили программу обмена старых лампочек на LED: кто может присоединиться

Программа по бесплатному обмену старых ламп на светодиодные расширяется. На "Укрпочте" рассказали кого коснутся изменения.

С 9 июня в Украине стартует второй этап программы обмена ламп накаливания на энергоэффективные LED-лампы. Теперь бесплатно обменять лампы смогут юридические лица, а именно – образовательные и медицинские учреждения. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Кто может подавать заявку на обмен ламп

По словам Смелянского, это могут делать:

детсады, школы, профтехучилища, ВУЗы, спортивные/музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения;

поликлиники, больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения.

Как обменять старую лампу на LED

авторизоваться на портале "Дія" с помощью КЭП юрлица;

перейти в раздел "Услуги";

выбрать "Обмен лампочек" и заполнить запрос;

указать площадь в калькуляторе и выбрать количество и тип ламп в пределах лимита;

подписать заявку.

Сколько ламп уже обменяли украинцы

По информации "Укрпочты", по состоянию на 9 июня украинцы обменяли около 20 миллионов ламп. Отмечается, что программа по обмену ламп для населения еще будет работать в центральных отделениях "Укрпочты" в 23 населенных пунктах страны.

Напомним, ранее почтовый оператор сообщал, что с 1 мая обмен старых ламп накаливания доступен только в областных центрах страны, где сохраняется наибольший спрос и потребность.

Зачем украинцам обменивать лампы накаливания на светодиодные

Обмен происходит в рамках программы Евросоюза по замене обычных ламп накаливания на современные светодиодные осветители. Для этого в конце зимы европейские партнеры доставили в нашу страну 6,6 млн. LED-лампочек. Как объяснила тогда министр экономики Юлия Свириденко, программа Евросоюза поможет сэкономить энергопотребление.

А глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас отмечал, что современные светодиодные лампы помогают экономить около 80% электроэнергии по сравнению со старыми лампами. Таким образом, если заменить 50 млн ламп в Украине, то экономия электроэнергии до 1 гигаватта позволит разгрузить один ядерный реактор.

Это особенно актуально для Украины, поскольку российские террористы в конце 2022 года и в начале 2023 активно обстреливали энергетическую инфраструктуру, пытаясь полностью оставить украинцев без света.

Напомним, с 1 июня 2023 для украинцев ввели единый тариф на свет. Теперь бытовые потребители будут платить 2,64 гривны за киловатт-час. Тем временем Фокус в своем материале "Дорогая электроэнергия: как заплатить меньше при новом тарифе" объясняет, как украинцам потреблять меньше электроэнергии и что для этого нужно сделать.