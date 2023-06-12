Условия меняются: под какой процент украинцы могут разместить депозит в банке

В мае 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам увеличились на 0,6 процентных пункта, если сравнивать с апрелем.

Банки в Украине повышают ставки по депозитам для населения. Как свидетельствуют данные НБУ, доходность вкладов в гривнах уже сравнялась с уровнем ожидаемой инфляции.

В мае 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,9% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем в апреле — 11,6%. Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,8% до 0,9%.

По данным НБУ, за май ставки по депозитах в гривне для предприятий снизилась с 11,4% до 10,8% годовых, по валютным выросли с 0,4% до 0,7% годовых.

В мае 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,9% годовых Фото: НБУ

Тем временем депозитный портфель банков в течение мая вырос на 1,7% до 2,06 трлн гривен, в том числе для предприятий вырос на 3,6% до 1,069 трлн гривен, а для населения не изменился — 941 млрд гривен. При этом граждане увеличили вложения в гривне на 2,0% и сократили валютные депозиты на 3,5%.

Депозитный портфель банков в течение мая вырос на 1,7% до 2,06 трлн гривен,

Напомним, с 11 марта 2023 года в Украине действуют новые нормативы формирования банками резервов по средствам "до востребования" в банках. По информации НБУ, снижение объема свободных средств в банковской системе будет побуждать банки к более активной конкуренции именно за срочные средства физических лиц и к дальнейшему повышению ставок по гривневым депозитам.

"Национальный банк ожидает, что эти меры будут способствовать росту доли срочных депозитов в системе и минимизации рисков для курсовой и ценовой устойчивости Украины", — отметили в пресс-службе регулятора.

При этом опрошенные Фокусом в марте эксперты отмечали, что ужесточения требований по резервам в итоге отразится на условиях банков по депозитам и текущим (карточным) счетам для клиентов-физлиц.

"Банковская система в нынешнем виде, когда средства по требованию — это около 80% розничного фондирования, очень уязвима к кризису ликвидности. Любое усиление панических настроений может спровоцировать отток средств. Поэтому НБУ пытается стимулировать банки к увеличению срочности депозитов, делает так, чтобы банкам было менее выгодно держать средства населения "до востребования", и выгоднее было предлагать срочные депозиты, что приведет к тому, что банки будут повышать ставки по депозитам и расширять линейку депозитных продуктов", — рассказал Фокусу ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Как ранее писал Фокус, с первого дня войны и далее в 2022 году Нацбанк принял ряд решений, стабилизирующих отток денег из банков и позволивших банкам в дальнейшем наращивать ликвидность.

Ранее сообщалось, что ставки по срочным депозитам в гривне банки из-за новых нормативов резервирования увеличат на 2-3,5 п.п.