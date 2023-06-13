Поверка счетчиков газа: должны ли украинцы за свой счет оплачивать процедуру

Все условия детально прописаны в структуре действующего тарифа облгаза. Во время поверки прибора владельцам разрешается осуществлять фото- и видеофиксацию процесса, чтобы подтвердить факт целостности счетчика.

В Украине снова заработала процедура обязательной поверки газовых счетчиков. При этом у многих возникает вопрос, кто же должен оплачивать поверку бытовых приборов, пишет издание ГазПравда.

Кто оплачивает поверку счетчиков

Расходы облгазов, связанные с поверкой, заложены в тариф на услуги распределения газа. Не важно, кто является владельцем счетчика — потребитель или обслуживающая компания, периодическая проверка счетчика, осуществляется за счет газовщиков. В процедуру поверки входят:

демонтаж;

транспортировка;

монтаж;

техническое обслуживание.

Условия прописаны в структуре действующего тарифа облгаза, а также в отдельном приложении к утверждению его постановления НКРЭКУ.

Грозит ли штраф, если нарушить срок поверки счетчика газа

За периодическую поверку счетчиков газа несут ответственность только газовщики. Именно они должны отслеживать сроки проверки средств учета и проводить поверку.

Если облгаз не обращался к бытовому потребителю с целью проведения периодической поверки счетчика, то никаких взысканий с потребителя не применяется.

Уведомление о поверке потребителю присылает газоснабжающая компания заказным письмом или иным способом, что подтверждает получение его потребителем. Если потребитель в указанный срок не может обеспечить доступ к счетчику для проведения его периодической поверки, потребитель не позднее 10 календарных дней до наступления поверки должен сообщить об этом исполнителю.

Важно, что снятие счетчика газа на периодическую поверку или его поверку на месте происходит исключительно в присутствии потребителя. Во время проверки прибора владельцам разрешается осуществлять фото- и видеофиксацию процесса, чтобы подтвердить факт целостности счетчика.

Напомним, в апреле Фокус рассказывал, что украинцы, которые являются клиентами компании "Нафтогаз", будут платить за "голубое топливо" 7,96 грн за куб. м до весны 2024 года. Кроме того, украинские власти собираются реформировать сферу коммунальных услуг и систему субсидирования.