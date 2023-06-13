Грозит не только Украине: в ООН высказались по поводу подрыва дамбы на Каховской ГЭС

Секретарь организации по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс уверен, что ущерб, нанесенный ВС РФ гражданской инфраструктуре, полностью противоречит международному гуманитарному праву.

Теракт на Каховской ГЭС спровоцирует рост цен на продукты питания и проблемы с водоснабжением. С этими трудностями столкнутся сотни тысяч людей, поэтому действия российских оккупантов повлияют на глобальную продовольственную безопасность. Об этом заявил секретарь ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, сообщает агентство Reuters.

По его словам, ущерб, нанесенный ВС РФ гражданской инфраструктуре, полностью противоречит международному гуманитарному праву.

"Мы уже наблюдаем проблемы с продовольственной безопасностью, но цены на продукты, я уверен, обязательно вырастут. Почти неизбежно, что мы увидим огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая. И поэтому то, что мы увидим, – это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность. Это очевидно: тот, кто это сделал, нарушил Женевские конвенции", – отметил Гриффитс.

Напомним, что 6 июня Вооруженные силы Российской Федерации подорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. Уже 10 июня делегация Организации Объединенных Наций посетила подконтрольные Украине населенные пункты Херсонской области, пострадавшие от наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Примечательно, что в день теракта на Каховской ГЭС ООН поздравила подписчиков в Twitter с Днем русского языка.

Также недавно стало известно, что Украина и ООН договорились об эвакуации украинцев с оккупированных территорий Херсонской области. В МИД Украины заявили, что группы ООН отправятся на оккупированные территории на левом берегу Днепра, когда РФ гарантирует им безопасность и даст возможность проехать.

Тем временем украинское правительство пообещало выплатить компенсации пострадавшим после подрыва Каховской ГЭС. Президент Украины также поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонской области.

Также Фокус писал о планах Украины потребовать от России возмещения ущерба из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. В Офисе президента говорят, что Кремль обязан до последней копейки компенсировать нанесенный украинцам ущерб.