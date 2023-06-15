В Украине разработали новый механизм назначения субсидий: что изменится

Украинцы уже к концу 2023 г. будут по-новому оформлять жилищные субсидии. Фокус разобрался, что изменится.

В Украине появился механизм скорейшего предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили 15 июня в Министерстве социальной политики.

Отмечается, что процедуру обращения за жилищной субсидией упростили, а решать, предоставлять помощь гражданам или нет, будут решать быстрее.

Какие изменения вводит правительство

Не нужно собирать справки и заполнять декларацию на назначение субсидии на оплату ЖКУ. При подаче заявления представитель домохозяйства должен только подать упрощенное заявление, в котором указать:

информацию обо всех его членах;

место жительства;

реквизиты счета для зачисления субсидии при ее назначении (в формате IBAN).

Когда заработает упрощенный механизм подачи заявления?

Предварительно – до начала отопительного сезона. В настоящее время идет работа над технической частью реализации механизма.

При этом за гражданами оставят возможность обращаться за назначением помощи по ныне действующему механизму.

Как подавать заявление

Онлайн (подписав ее при этом квалифицированной электронной подписью):

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

в мобильном приложении ПФУ;

на портале "Дия".

По почте или самостоятельно:

через сервисные центры Пенсионного фонда;

уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

ЦНАП.

Как оформить субсидию онлайн

Для этого нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться на сайте ПФУ;

после этого перейти в "Личный кабинет" и щелкнуть раздел "Коммуникации по ПФУ", затем перейти в раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

подготовить сканированные копии документов, согласиться с дистанционным информированием, нажав кнопку "Продолжить";

далее кликнуть на "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии" и заполнить поля онлайн формы;

добавить сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл";

щелкнуть на "Сформировать заявление" в конце онлайн формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления;

добавить цифровую подпись и прислать документы в Пенсионный фонд Украины.

Напомним также, что с 1 февраля 2023 украинцы, получающие субсидии от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг, сами снимают деньги и перечисляют их коммунальным предприятиям. До этого субсидия сразу учитывалась в платежках за коммунальные услуги.

Ранее СМИ подсчитали, что во время отопительного сезона украинцы в среднем получали до 1600 гривен субсидии в месяц.