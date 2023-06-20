В Украине быстро растут зарплаты: кому повышают и до какого уровня

Ужесточение конкуренции за работника сопровождается готовностью работодателей понемногу повышать зарплаты. Как меняется вознаграждение и сколько готовы платить новым сотрудникам летом 2023 года?

В Украине наблюдается стабильная тенденция роста средней зарплаты: за год она прибавила 10% и в мае составила 16 500 грн. В столице показатель традиционно самый высокий – 18 200 грн в месяц. Об этом пишет Фокус в новой статье "Заработать тысячу долларов. Как растут зарплаты в Украине и кого сейчас ищут компании".

"В Киеве предложений больше, потому и зарплата выше, — объясняет операционная директор компании GRC Наталья Слинько. — Между тем, в прифронтовых регионах — от Харькова и по Николаев — она даже в два раза ниже, в западных и центральных — примерно 80-90% от киевской”.

Зарплаты в Украине: кому платят больше всех

По данным Work.ua, среди категорий с высокой зарплатой сохраняется стабильность. Лидирует "Недвижимость" и "Топменеджмент, руководство высшего звена", где предлагают 30 тыс. грн. В категории "Транспорт, автобизнес" средняя зарплата составляет 20,5 тыс. грн, в сегменте "Продажи, закупки" — 20 тыс. грн, а в разделе "Маркетинг, реклама, PR" — 19 тыс. грн.

Кто в Украине получал самую высокую среднюю зарплату*

PHP разработчик уровня Senior — 160 тыс. грн

руководитель в логистике — 150 тыс. грн

руководитель недвижимости — 100 тыс. грн

директор по логистике — 100 тыс. грн

руководитель отдела аренды — 100 тыс. грн.

*по данным Rabota.ua, по состоянию на 19 июня, анализ зарплат в гривне за последние три месяца.

Перспектива роста: будут ли расти зарплаты летом — осенью

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, вознаграждение в июне-сентябре может вырасти разве что для отдельных позиций квалифицированного персонала, но не более чем на 5-10%. В общем, оснований для повышения зарплат в Украине нет, говорит экономист Олег Пендзин.

"Стимулами для поднятия зарплат является рост минималки, которую государство закладывает в бюджет, а также дефицит кадров", — объясняет он.

Однако, продолжил эксперт, минималка до конца года не увеличится, а давление вакансий недостаточно. В Украине традиционно в дефиците — квалифицированные рабочие, однако по большому счету количество вакансий меньше количества поисковиков.

С мая 2023 года зарплатные предложения работодателей начали меняться – новым кадрам готовы платить больше Фото: Pexels

"Обычно после таких кризисов, вызванных войной, владельцы бизнеса "отбивают" понесенный ущерб, и только потом повышают зарплаты. Ситуация до сих пор очень плохая. Поэтому сомневаюсь, что у бизнеса есть ресурсы, чтобы увеличивать зарплаты", — объяснил эксперт Украинского института будущего Даниил Монин.

Напомним, согласно раскрытым правительством данным, в мае 2023 года премьер-министр Денис Шмигаль заработал 67 439 грн зарплаты (начислено 83 776 грн). Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина получила за месяц 66 764 грн (начислено 82 936 грн). Самым оплачиваемым госслужащим по итогам мая стал заместитель госсекретаря Владимир Федорчук. Ему насчитали 188 029 грн.

Также Фокус писал, что на сайте ВРУ зарегистрирован законопроект, которым предлагают доплачивать прокурорам, продолжающим работать в опасных зонах — районах боевых действий. Кроме того, им предлагают выплачивать единовременную помощь.