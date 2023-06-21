Возвращение "белых воротничков": какие специалисты сейчас в дефиците и сколько им платят

В Украине наблюдается дефицит кадров почти во всех сферах. Процесс поиска подходящих кандидатов усложняет то, что не все работодатели могут предложить высокое вознаграждение. Фокус выяснил, где ищут "белых воротничков" и какую зарплату предлагают.

С весны 2023 финансовые компании и банки активно привлекают персонал на открытые позиции, а предложенная зарплата в зависимости от позиции составляет 13-30 тыс. грн в месяц. В частности, банки в Украине активно ищут работников отделений, бекофиса, аналитиков, IТ-специалистов. Об этом пишет Фокус в новой статье "Заработать тысячу долларов. Как растут зарплаты в Украине и кого сейчас ищут компании".

"Потребуем широкого спектра специалистов – от начинающих до сильных IТ-специалистов и квалифицированных банковских сотрудников. Продолжительность поиска зависит от профиля кандидата. В среднем он занимает 15-40 рабочих дней", — отметила Светлана Тихоненко, руководитель управления по развитию бренда работодателя банка.

В телекоме особенно ощутим дефицит специалистов уровня middle, то есть профессионалов с имеющимся опытом работы, говорит Светлана Кончанина, начальница департамента по привлечению и развитию талантов компании "Киевстар".

Банкиры активно ищут широкий спектр специалистов – от менеджеров отделения до ИТ-специалистов Фото: Pexels

Возобновили активное привлечение персонала в мае-июне 2023 года и девелоперы. В частности, ищут "белых воротничков" и офисных работников, а также директоров по маркетингу, коммерческих директоров, к которым сейчас предъявляются новые требования.

"Если раньше компания могла себе позволить условно и "стратега", и исполнителя, то есть нанимала отдельно "голову" и отдельно "руки", которые будут воплощать эти идеи, то сейчас хотят универсала", — отметила управляющий партнер сообщества девелоперов жилья RED Community Татьяна Шульга-Забельская. По ее словам, таких работников компаниям приходится искать несколько месяцев.

Дефицит кадров в металлургии наблюдался до войны – многие работники мигрировали за границу и сейчас эта тенеденция усилилась Фото: Интерфакс-Украина

Промышленные предприятия привлекают кадры извне, если не находят такую экспертизу внутри, говорит Юлия Заболотная, директор департамента по персоналу компании "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Например, это могут быть специалисты в департамент экологии, IT, финансовый аудит. Или если запрос большой, а внутренних кандидатов недостаточно, как в случае с электромонтерами, рабочими на шахту", — рассказала она.

Работодатели предпочитают универсальных менеджеров, которые способны и генерировать идеи, и выполнять их.

Дефицит кадров на производстве наблюдался еще до войны, продолжает Заболотная. Ведь многие профессиональные и инженерные кадры переехали работать в Польшу, Словакию, Румынию, Чехию.

Что предлагают работодатели "белым воротничкам" летом 2023 года

Высокое вознаграждение могут предложить не все работодатели. Это усложняет процесс поиска подходящих кандидатов. Так, зарплаты на руководящих должностях в сфере девелопмента иногда остаются на довоенном уровне, топ-менеджерам могут предложить формат партнерства.

Вознаграждение разработчиков программного обеспечения, часто привязываемое к долларовому или евро эквиваленту, практически не изменилось по сравнению с довоенным уровнем, говорит Кристина Венгриняк, директор ассоциации разработчиков программной продукции и поставщиков IТ-сервисов Software Ukraine. Она объясняет: те компании, которые платили в гривне, иногда повышали зарплаты в этом году. Однако бывает, что разработчикам приходилось подыскивать другой проект на замену закрытому, чтобы компенсировать потерю дохода. Также в области IT заметна миграция специалистов.

Вознаграждение разработчиков ПО в Украине, которое выплачивалось в валюте, практически не изменилось

В юридической сфере зарплаты тоже растут, но медленнее, чем в других секторах. В настоящее время средняя зарплата юриста в Украине составляет 17 тыс. грн.

"В настоящее время ситуация с заработными платами на юридическом рынке постепенно восстанавливается, но говорить о довоенном уровне еще сложно, поскольку наш сектор тесно связан с настроениями инвесторов и общим бизнес-климатом", — отметила Юлия Михальская, HR директор юридической фирмы TOTUM.

Более половины промышленных предприятий (60%) готовы повышать зарплаты недостающему квалифицированному персоналу, говорят в Украинском союзе промышленников и предпринимателей. Однако за последние полгода такое повышение произошло всего на 5-7%.

Каковы зарплатные предложения для специалистов в Украине*

менеджер банковского отделения (Киев): 14-23 тыс. грн

менеджер по продажам (Киев): 15-30 тыс. грн

менеджер по работе с клиентами — 20-100 тыс. грн

архитектор — 20-41 тыс. грн

юрист — 15-45 тыс.грн

специалист по страхованию — 15-25 тыс. грн

HR специалист — 20-30 тыс. грн

IТ-специалист, инженер-программист — 25-45 тыс. грн

*данные Work.ua по состоянию на 20 июня

Напомним, правительство Украины готовит законопроект, который закрепит статус английского языка как языка международного общения. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, это откроет украинцам доступ к рынку труда, более высокой заработной плате после победы над российскими оккупантами.

Также Фокус писал, что Кабмин хочет увеличить оклад граждан, которые, несмотря на войну, продолжают выполнять свои обязанности и не оставили работу в государственной сфере. Согласно проекту постановления, повышение выплат, вероятно, коснется сотрудников организаций, учреждений и предприятий, получающих зарплату из местного и государственного бюджета на территории возможных или активных боевых действий.