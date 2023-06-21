Украинцы уже задолжали за коммуналку 140 миллиардов, но цены снова повысят, — эксперт

Основатель "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко объяснил, что рост цен за электроэнергию приведет к еще большему накоплению долгов населением. Он подверг сомнению необходимость изменения тарифов, аргументируя свою позицию прибыльностью большинства облэнерго.

Долги украинцев за коммунальные услуги уже составляют 140 миллиардов гривен. Об этом заявил в комментарии "Украинскому Радио" основатель "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

По мнению эксперта, в энергосфере "все очень запущено и запутано". Он привел пример, что компания "Центрэнерго", занимающаяся производством электроэнергии из угля, является "хронически убыточной", а ее руководство неоднократно фигурировало в уголовных делах. Попенко предположил, что, распутав "многолетний клубок махинаций", Украина могла бы избежать очередного повышения цен на электроэнергию.

"Нас уверяют, что мы сейчас платим 2,64 гривны за киловатт, а должны платить 5-6. Однако никто не видел ни одной официальной цифры. Ни одна частная компания не задокументировала четко эту "разницу". Невозможно понять, из чего состоят эти печально известные 5-6 гривен", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что все облэнерго, кроме расположенных на юге и востоке, являются прибыльными и наращивают доходы даже во время войны. По его данным, эти организации являются лидерами среди налогоплательщиков в Украине.

"Контроль над облэнерго и их аппетитами — это зона ответственности НКРЭКУ. Эта комиссия должна следить за их финансовыми планами и обязательствами. Но, к сожалению, серьезного контроля и проверок мы не видим. Бывает, что их штрафуют на 18 или 50 тысяч гривен, но это просто смех. Компания, которая показывает прибыль 100-200 миллионов гривен, такого наказания и не заметит", — заверил Попенко.

Он спрогнозировал, что повышение стоимости электроэнергии не напрямую повлияет и на тарифы за другие коммунальные услуги, в частности, может повлечь повышение цен на воду и тепло.

"Нужно дождаться 1 июля. В этот день НКРЭКУ может принять решение о повышении тарифов на воду. Это очень вероятно, ведь о таком решении давно говорят, и оно уже четыре раза переносилось. Нас уверяют, что в среднем тариф вырастет на 30-32%. Но я думаю, что большинство водоканалов задерут цены намного выше. Речь идет о 50-60%, и это еще не предел. Для некоторых особо алчных пределом будут все 100%", — предположил эксперт.

Попенко подчеркнул, что обычно украинцы пытались выплатить долги за коммунальные услуги летом, однако повышение тарифов приведет к еще большему их накоплению из-за нехватки средств у населения.

"Кто имеет возможность, конечно, будет платить. Но это будет капля в море. Неплательщиков наберется огромная армия. По моим подсчетам, уже сейчас задолженность граждан за коммуналку составляет фантастическую цифру — 140 миллиардов гривен. В течение летних месяцев она частично уменьшиться, а в дальнейшем снова будет расти. Особенно этот процесс усилится во время отопительного сезона", — спрогнозировал он.

Напомним, 21 мая руководитель НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что Украина нуждается в 45-46 миллиардах гривен на подготовку энергосистемы к холодам. Этим он объяснил необходимость повышения тарифа на свет до 2,88 гривны за 1 кВт/ч.

Ранее, 19 мая, гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что по состоянию на 1 мая украинцы задолжали за электроэнергию более 1,7 миллиарда гривен. По его словам, теперь информация о долгах за коммуналку будет отображаться в кредитной истории граждан.