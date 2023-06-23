Дорогая картошка: почему взлетели цены на популярный продукт

Сегодня цена на прошлогодний картофель варьируется в пределах 9-12 грн/кг — это в среднем на 50% дороже, чем было неделю назад.

В Украине начал стремительно дорожать картофель урожая 2022 года. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Так, по состоянию на сегодня цена на прошлогодний картофель варьируется в пределах 9-12 грн/кг — это в среднем на 50% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты говорят, что причина столь стремительного подорожания — фактическое завершение сезона реализации картофеля на украинском рынке.

При этом аналитики отмечают, что практически весь прошлый сезон стоимость картофеля урожая 2022 года удерживалась на достаточно низком уровне. И только под конец текущего сезона украинские производители существенно повысили отпускные цены на свою продукцию.

Подешевеет ли борщевой набор

Тех цен, которые были в прошлом году, не следует ожидать, писал Фокус в своем материале "Новый урожай, катастрофа на ГЭС и тарифы. Что с ценами в Украине и будут ли дешеветь продукты". Ибо затраты на выращивание овощей существенно увеличились.

Так, цены на овощи борщевого набора за май 2023 выросли. Например:

капуста белокочанная подорожала вдвое — до 60,32 грн/кг;

свекла — до 10,33 грн/кг (+17,0%);

лук репчатый — до 67,92 грн/кг (+19,5%);

морковь — до 64,87 грн/кг (+34,0%);

картофель — до 12,35 грн/кг (+26,1%);

Причина — это все овощи прошлогоднего урожая, запас которых быстро тает.

При этом ожидать существенного влияния на ценовую ситуацию на рынке плодоовощных в связи с подрывом Каховской ГЭС не стоит, рассказывал Иван Томич, глава Союза украинского селянства. По его мнению, если учесть прошлогодние объемы поставок из Херсонской области, цены на овощи и арбузы могут вырасти в пределах 5-8%.

К слову, каким в целом должен быть показатель инфляции в 2023 году Фокус анализировал в своем новом обзоре "Дорогая еда. Будет ли в Украине дорожать гречка и что влияет на цены".

Что будет с ценами в Украине до конца года

В экспертной среде ожидают дальнейшее замедление инфляции в Украине в последующие месяцы и пересматривают свои прогнозы в лучшую сторону. В частности, Нацбанк улучшил прогноз инфляции на 2023 год с 18,7% до 14,8%.

"В целом, мы соглашаемся с такой логикой, потому что фактический темп инфляции замедлился до 0,2% в апреле по отношению к марту. Таким образом, если не произойдет резкое повышение цен на энергоресурсы на мировых рынках, потребительские цены во многих категориях могут остаться относительно стабильными до конца года", — рассказал Фокусу в мае 2023 года директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.