В ЕС одобрили решение об увеличении размера фонда военной помощи Украине, – Reuters

В настоящее время бюджет этого фонда составляет около 7,9 миллиарда евро. Дополнительные средства направят на закупку вооружения и боеприпасов, предназначенных для ВСУ.

Министры иностранных дел Европейского союза одобрили расширение фонда военной помощи на 3,5 миллиарда евро. Эти дополнительные средства будут использованы для приобретения оружия и боеприпасов, предназначенных для Украины. Об этом сообщает издание Reuters.

На предстоящей встрече в Люксембурге ожидается, что министры поднимут финансовый потолок Европейского фонда мира. В настоящее время бюджет этого фонда составляет около 7,9 миллиарда евро. Это позволит увеличить доступные средства и обеспечить дополнительную поддержку в виде финансирования оружия и боеприпасов для Украины.

Некоторые чиновники отметили, что Венгрия продолжает блокировать выделение дополнительного транша фонда в размере 500 миллионов евро для Украины. Это действие создает препятствия в получении дополнительной финансовой поддержки со стороны Европейского союза.

В свою очередь, власти Будапешта заявили, что они намерены продолжать блокирование выделения дополнительного транша фонда для Украины до тех пор, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из списка компаний, которые он считает международными спонсорами войны России в Украине.

"В понедельник будет принято решение о пополнении Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро. Однако решения о новом транше Европейского фонда мира для Украины не будет, потому что об этом еще нет согласия между государствами-членами" – пояснил на условиях анонимности высокопоставленное чиновник ЕС.

Напомним также, что 3 апреля 2023 года Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы финансирования. По словам главы НБУ Андрея Пышного, сумма транша составила 2,7 миллиарда долларов. По подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), украинской экономике для функционирования в 2023 году нужно от 40 до 48 млрд долларов финансовой поддержки.

А государственный бюджет Украины 28 апреля 2023 года пополнился новым грантом от Соединенных Штатов Америки в размере 1,25 миллиарда долларов. Финансирование было предоставлено через Всемирный банк.