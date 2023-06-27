КSE оценила ущерб жилищного фонда от войны: какие области пострадали больше всего

По подсчетам экспертов, суммарное количество поврежденных объектов жилого фонда превышает 163 тысячи единиц.

Эксперты посчитали ущерб жилищного фонда Украины в результате полномасштабного вторжения ВС РФ. По их оценке, общая сумма прямого ущерба достигает 54 миллиарда долларов. Об этом проинформировала пресс-служба Киевской школы экономики (KSE Institute)..

Так, по состоянию на конец мая 2023 сумма прямого ущерба, нанесенного жилищному фонду Украины в результате полномасштабной войны, составляет более 54 млрд долларов.

"Это более трети от общего прямого ущерба инфраструктуры и активов Украины по данным, которые рассчитаны командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) в рамках проекта "Россия заплатит", — сказано в отчете аналитиков.

Наибольшие разрушения получили жилищный фонд в пяти украинских регионах Фото: КSE

По подсчетам экспертов, суммарное количество поврежденных объектов жилого фонда превышает 163 тысячи единиц. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов – 87 млн кв. м или 8,6% от всего жилищного фонда Украины.

Большая часть ущерба приходится на многоквартирные дома. В общей сложности таких домов 18,6 тысяч:

13,2 тысячи — повреждены,

5,4 тысячи — полностью разрушены.

Наибольшие разрушения получили жилищный фонд Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской и Николаевской областей.

Во сколько обойдется послевоенное восстановление Украины

Ликвидация последствий войны с Россией и послевоенное восстановление будет стоить нашему государству, по словам президента Владимира Зеленского, около 400 миллиардов долларов. По его словам, оккупанты в ходе вторжения в Украину уже разрушили:

энергетические станции;

сеть образовательных учреждений;

культурные центры и музеи;

церкви и объекты различной инфраструктуры.

Он также отметил, что Украина ждет от стран-союзников и Европейской комиссии создания механизма, который позволит передать нашему государству замороженные российские активы.

Тем временем в Германии считают, что использовать замороженные российские средства для восстановления Украины будет слишком сложно из-за финансовых и юридических вопросов. Отметим, что по состоянию на начало 2023 года Евросоюз и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро (311 млрд долларов) резервов российского Центробанка и 19 млрд евро активов, находящихся под санкциями российских бизнесменов.