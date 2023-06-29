Газ дешевеет, а покупателей нет: в России "застряли" 90 млрд кубометров газа

Стоимость газа в 2023 году уже снизилась на 50%, поэтому РФ не сможет компенсировать финансовые потери увеличением поставок голубого топлива на другие рынки, в частности индийский и китайский.

Россия ищет кому продать 90 млрд кубометров своего газа, но покупателей пока нет. После того как РФ потеряла европейский рынок стоимость "голубого топлива" резко снизилась, а страна за первые пять месяцев 2023 года получила на 45% меньше средств, чем за этот же период в прошлом году. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Сейчас, как пишут журналисты, РФ пока безуспешно пытается продать почти 90 млрд кубометров. При этом еще в 2021 году, то есть до вторжения в Украину, страна перекачала в Европу около 150 млрд кубометров, обеспечив газом Германию, Францию и Австрию.

Кроме того, стоимость газа в 2023 году уже снизилась на 50%, поэтому РФ не сможет компенсировать финансовые потери увеличением поставок голубого топлива на другие рынки, в частности индийский и китайский.

Как отмечается в публикации, из-за отсутствия спроса Российская Федерация была вынуждена в 2023 году на 13% сократить добычу газа.

Доходы же страны-агрессора за январь-май 2023 года снизились по сравнению с аналогичным отрезком 2022 года на 45% до 710 млрд рублей (8,3 млрд долларов).

Где Россия ищет рынки сбыта для нефти, газа и нефтепродуктов

Санкции Запада сузили и усложнили, но не остановили экспорт энергоносителей из России. Так что теперь самыми крупными экспортерами нефти и газ вместо Европы являются Китай, Индия и Турция.

"Объемы экспорта российских нефтепродуктов пока почти не изменились, ведь санкции против них были введены только в феврале 2023 года. Но в случае с нефтепродуктами России будет гораздо сложнее найти альтернативные рынки, разве что при наличии больших скидок, что уже можно наблюдать на примере дополнительных поставок в Турцию и даже в Бразилию и страны Персидского залива", — объяснил Фокусу в мае 2023 года глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко.

Тем временем, по словам министра энергетики Герман Галущенка, один из последних путей, по которым российский газ транспортируют в Европу, могут перекрыть до конца 2024 года, когда истечет срок действия контракта Украины с "Газпромом".

Также Фокус писал, ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и оператор польской газотранспортной системы (ГТС) компания Gaz System хотят построить газопровод и газоизмерительную станцию со стороны Gaz System, а также реконструировать компрессорную станцию со стороны ОГТСУ.