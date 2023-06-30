Кому в Украине платят больше: почему компании безумными темпами повышают зарплаты

Рынок труда в Украине восстановился до довоенного уровня. Количество вакансий выросло, поэтому работодатели начали конкурировать за работников, в первую очередь, зарплатой. Она больше всего выросла на западе страны. Среди самых популярных должностей наибольшее денежное вознаграждение получают водители, менеджеры по продажам и HR.

Во время полномасштабного вторжения рынок труда в Украине упал более, чем в десять раз и перешел к работодателю. Однако сейчас ситуация развернулась на 180॰. Об этом рассказала во время презентации исследования "Как изменились зарплаты украинцев за год" HR-директор Work.ua Ольга Тарасевич. Компания анализировала рынок труда со II квартала 2022 по II квартал 2023 года.

"Количество вакансий на Work.ua сократилось с более 100 тыс. в феврале 22-го г. — до 6 тысяч в марте 22-го. Сейчас мы вернулись к 90 тыс. вакансий. Рынок снова принадлежит соискателю", — рассказала Ольга Тарасевич.

Закарпатская, Волынская, Ровенская обсласти — лидеры по динамике роста зарплат, однако номинально они не самые высокие по стране Фото: work.ua

*Данные компании Work.ua за ІІ квартал 2022 — ІІ квартал 2023 года.

Если в прошлом году среднее количество откликов на вакансию достигало 100, то в 2023-м — не превышает 15. Это означает, что у работодателей значительно сузился выбор кандидатов на вакантное место, что может повлиять на критерии отбора и, наконец, мотивировать повысить указанную в вакансии зарплату.

Активнее всего привлекают новых работников в западных областях страны. Причем, в регионе стало в полтора — два раза больше предложений работы, чем это было до полномасштабного вторжения (130%). Это объясняется релокацией бизнесов подальше от линии фронта, говорит Тарасевич. Однако лучше ситуация сейчас и в прифронтовой Харьковской области — начиная с апреля, Харьковский регион вошел в пятерку областей с наибольшим количеством вакансий.

Зарплата поваров выросла на 33% за год, они в среднем получают 16 тыс. грн Фото: pexels.com

Кто нужен работодателям, или в центре внимания — начинающие работники

По словам Тарасевич, первое повышение вознаграждений работникам было зафиксировано в феврале 2023 года. Тогда средняя зарплата выросла с 15 тыс. грн на тысячу гривен до 16 тыс. грн. Второй рост произошел в мае — еще на 500 грн. Таким образом, по данным портала поиска работы, средняя зарплата в Украине теперь составляет 16,5 тыс. грн.

При этом, вознаграждения низкоквалифицированных и начинающих работников выросли с 11 тыс. грн до 13 тыс. грн, а опытных высококвалифицированных — с 20 тыс. грн до 23 тыс. грн.

Отрасли — лидеры по росту зарплаты — строительство и гостинично-ресторанный бизнес. Специалисты это связывают в частности с государственной поддержкой

Наибольшее повышение зарплат произошло низкоквалифицированным и начинающим работникам, иногда на 20-30%, особенно на севере и юге. "Это может указывать на то, что работодатели прежде всего позаботились о финансовой стабильности более уязвимой категории специалистов — подтянули доход начинающих и представителей низкоквалифицированных должностей", — предположила Тарасевич.

Наибольшая динамика роста зарплат, согласно исследованию, прослеживается в западных областях — до +23% (в лидерах — Закарпатье). Однако номинально здесь они не самые высокие по стране — фактически они подтянулись до уровня юга и востока, где зарплаты были несколько выше, чем в целом по Украине. Также выросли зарплаты в центральных регионах — до +17%.

Официанты, повара, охранники: кому платят щедрее

В ТОП-10 самых востребованных должностей остаются специалисты, которые занимаются обслуживанием клиентов, торговлей, финансами — практически по всем должностям в этом году наблюдался рост зарплат. Наиболее ощутимо повысилось вознаграждение бухгалтеров (+21%), официантов (+50%), поваров (+33%), охранников (+33%). В лидерах по размеру вознаграждения остаются водители, однако их зарплата за год не изменилась — в среднем 22 тыс. грн.

Среди популярных должностей больше всего зарабатывают водители в Киеве, меньше всего — охранники в Запорожье Фото: work.ua

**данные компании Work.ua за ІІ квартал 2022 — ІІ квартал 2023 года.

"Наибольший рост произошел в двух отраслях — строительство и архитектура (+19%) и гостинично-ресторанный бизнес (+36%). Отрасли превзошли свой довоенный уровень по количеству вакансий. Это означает, что они уже должны конкурировать за сотрудников и, в первую очередь, зарплатами", — отметила Тарасевич.

По ее мнению, это частично объясняется государственной поддержкой малого бизнеса в этих отраслях.

Рынок соискателя: в Украине зарплаты будут расти и дальше в 2023 году

Миллионы украинцев выехали за границу, кто-то на оккупированных территориях, еще 1 млн украинцев — в ВСУ, констатирует Тарасевич. Поэтому, можно ожидать дефицита трудоспособного населения в Украине на уровне 30%. Конкуренция за работников усилится, особенно за квалифицированных специалистов, значительная часть которых выехала за границу.

За год зарплаты в строительстве выросли на 19% — до 19 тыс. грн Фото: УНИАН

Это будет толкать зарплаты вверх. В Work.ua ожидают роста средней зарплаты до 18 тыс. грн на конец года.

"Откуда мы это взяли? НБУ прогнозирует рост зарплат в этом году на уровне 21%. На 10% этот рост уже произошел. Поэтому мы ждем роста еще на 10%", — пояснила специалист.

Кроме того, из-за дефицита кадров все больше будут стираться грани между "мужскими" и "женскими" профессиями, а работодатели меньше будут учитывать возраст соискателей.

Из-за миграции, оккупации и отправки в ВСУ части работников специалисты прогнозируют дефицит кадров в Украине на уровне 30%

Напомним, в мае 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заработал 67 439 грн зарплаты (начислено 83 776 грн). Самым высокооплачиваемым госслужащим по итогам мая стал заместитель госсекретаря Владимир Федорчук. Ему начислили 188 029 грн.

Также Фокус писал, что самую высокую среднюю зарплату по состоянию на 19 июня получали PHP разработчик уровня Senior — 160 тыс. грн и руководитель в логистике — 150 тыс. грн. Эксперты прогнозируют рост зарплат лишь отдельных позиций квалифицированного персонала летом — осенью.