Пенсии для украинцев: как планируют уберечь накопления украинцев от инфляции

В Украине фактически нет фондового рынка, что усложняет пенсионную реформу — запуск обязательных накоплений. Однако эксперты отмечают: это взаимосвязанный процесс, поэтому создание второго уровня пенсионной системы поможет реанимировать фондовый рынок. Кроме того, государство тоже может этому поспособствовать.

Чтобы накопления не обесценились до того, как человек выйдет на заслуженный отдых, фондам, которые будут аккумулировать пенсионные взносы граждан, нужно постоянно инвестировать средства. Однако альтернативы правительственным облигациям (ОВГЗ) в Украине пока нет. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Новые пенсии. Что в Раде придумали сделать с пенсиями украинцев".

По данным НКЦБФР, негосударственные пенсионные фонды, представляющие в Украине действующую с 2004 года систему добровольного пенсионного обеспечения, инвестируют активы преимущественно в государственные ценные бумаги (45,1%) и денежные средства на счетах в банках (42,4% инвестированных активов). На облигации предприятий, эмитентами которых являются резиденты Украины, приходится 6,7%, на объекты недвижимости — 2,5%.

Депутаты зарегистрировали законопроект, которым предлагают внедрить второй уровень пенсионной системы, что должно повысить размер выплат будущим пенсионерам Фото: УНИАН

При этом ни один из этих НПФ за 2022 год не обеспечил доходность, превышающую инфляцию. Поэтому некоторые эксперты сомневаются, что стоит запускать второй уровень пенсионной системы — обязательные пенсионные накопления — до активизации отечественного фондового рынка.

"Запуск [второго уровня пенсий] на данный момент выглядит так: мы создаем дополнительный бюджетный дефицит, на него Министерство финансов выпускает соответствующие облигации внутреннего государственного займа, их выкупают пенсионные фонды, которые получили в распоряжение средства от государственного ПФУ. Таким образом, государство ничего не выигрывает — средства в экономику не заходят. Владельцы, те, кто распоряжается средствами таких фондов, получают дополнительную прибыль", — отмечает экономист Илья Несходовский.

Облигации и приватизация: как перезапустить фондовый рынок

Теоретически после войны можно будет инвестировать в ценные бумаги крупных иностранных компаний, говорят специалисты.

"Когда произойдет либерализация валютного рынка, снова появится возможность инвестировать в акции иностранных компаний. Тогда возникнет следующий вопрос: почему мы должны инвестировать в зарубежные акции вместо того, чтобы развивать наш внутренний рынок?" — спрашивает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

С либерализацией валютного рынка снова появится возможность инвестировать в акции зарубежных компаний, однако лучше, если бы была возможность вкладывать в отечественные бизнесы

Например, импульсом для развития внутреннего фондового рынка может стать большая приватизация, говорит он. Однако для запуска полноценного рынка мало просто увеличить количество эмитентов ценных бумаг. Важно, чтобы они могли предложить инвестиционные инструменты такого же качества, как и зарубежные компании.

"Если на нашем внутреннем рынке не будет достаточно ликвидных акций, будет вход гривна — а выход 10, когда ты купить можешь, а продать — никогда, — то кому нужен такой рынок? Торговля акциями Apple достаточно ликвидная, можешь войти и выйти, спред очень маленький", — подчеркнул Шевчишин.

Помочь запустить фондовый рынок может и собственно введение второго уровня пенсионной системы, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

Запуск второго уровня пенсионной системы поможет активизировать фондовый рынок и оживить экономику, говорят специалисты Фото: Pexels

"У нас нет фондового рынка, потому что нет средств, которые субъекты могут привлекать через собственные ценные бумаги. Когда появляется большой внутренний долгосрочный инвестор, средства которого с каждым годом только увеличиваются, крупные предприятия, которые нормально работают в Украине и нуждаются в капитале для своего развития, будут выпускать ценные бумаги", — убеждена Татьяна Сальникова, советник Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Негосударственные пенсионные фонды вкладывают средства в ОВГЗ, потому что фондового рынка в Украине де-факто нет.

Кроме того, чтобы активизировать рынок, государство может выпустить специальные инвестиционные инструменты под инфраструктурные проекты.

"Если государство выпустит под восстановление гарантированные государством ценные бумаги специально для накопительных пенсионных фондов, это было бы хорошей практикой. Есть примеры восстановления после Второй мировой войны за счет пенсионных средств", — добавила специалист.

Напомним, в Украине могут появиться новые основания для прекращения пенсионных выплат . В частности, в Раде есть законопроект, которым предлагается, чтобы жители временно оккупированных территорий получали их от Украины только при условии, что им не выплачивали пенсию от страны-агрессора.

Также Фокус сообщал, что в Украине средний размер пенсии, согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2022 году был чуть выше 4 622 грн. Фактически, это 112 евро в месяц, тогда как в соседней Польше этот показатель — более 600 евро.