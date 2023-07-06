Рубль в России все быстрее летит на дно: что происходит с валютой

По итогам среды, 5 июля, рубль потерял к доллару 2% (91,00), 1,8% — к евро (99,00), и 1,7% — к юаню (12,54).

Курс рубля со средины июня 2023 года устраивает валютные качели. Так, 6 июля, курс рубля снизился до самой низкой с марта 2022-го отметки. Курс доллара составил 93,3 рубля, а курс евро уже достиг 100 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Крутое пике рубля совпало с "восстанием" боевиков ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которые выступили против действующей власти и организовали поход на Москву. А еще на рубль негативно влияет неспекулятивный внутренний валютный спрос, который формируется за счет импортных операций и сделок по смене собственности в РФ, а также за счет покупок валюты населением.

Крутое пике рубля совпало с "восстанием" боевиков ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина

По итогам среды, 5 июля, рубль потерял к доллару 2% (91,00), 1,8% — к евро (99,00), и 1,7% — к юаню (12,54). При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, что резкое ослабление рубля связано с соотношением импорта и экспорта.

"Мы видели, что у нас когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета, но надо смотреть прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движения курса", — сказала она.

Помочь рублю может возобновление обязательной продажи части экспортной выручки — к такой мере российские власти пришли еще в 2022 году, и спустя пару месяцев она была отменена на фоне серьезного укрепления рубля валюты в условиях высокого уровня тогдашних цен на энергоносители.

Но в 2023 году ситуация иная: международные санкции и ценовой потолок на российскую нефть сыграли определенную роль, как и собственное ограничение Россией добычи нефти — эти факторы влияют на приток экспортной выручки.

Тем временем доходы Москвы от продажи нефти и газа в период с января по июнь этого года сократились почти что в два раза. Бюджет пополнился всего 37,4 млрд долл — на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А дефицит российского бюджета за первые пять месяцев года достиг 42 миллиарда долларов, что уже на 17% выше плана на весь 2023 год.

Напомним, 21 июля послы Европейского Союза согласовали новый одиннадцатый пакет санкций против РФ за войну в Украине. Как отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, под ударом снова окажется военная машина России.