Штрафы за РРО, проверки зарплат и налогов: что изменится для ФОПов с начала августа

В конце июня ВРУ приняла законопроект №8401, который отменяет единый налог 2%, вводит налоговые проверки бизнеса и возвращает штрафы за неиспользование РРО.

С 1 августа в Украине возвращаются документальные плановые и внеплановые проверки. Причем, внеплановые проверки могут быть проведены по обращению самого налогоплательщика, а также в случае наличия у налоговых органов информации о наличии нарушений налогового законодательства. Об этом пишет Фокус в статье "Конец налогового рая. Парламент вернул довоенные штрафы и проверки бизнеса".

"Законопроект №8401 ограничивает круг лиц, которых могут внепланово проверить. К ним относятся: представительства и филиалы иностранных субъектов хозяйствования, субъекты хозяйствования, которые задействованы в производстве и реализации подакцизных товаров (в частности, табак, алкоголь), представители игорного бизнеса; провайдеры финансовых и платежных услуг, и в части контроля по вопросам трансфертного ценообразования", — пояснила Татьяна Ященко, партнер EXPATPRO.

По ее словам, в перечень плановых проверок с 1 августа налоговая может включить субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству или реализации подакцизных товаров; которые занимаются игорным бизнесом; которые предоставляют финансовые, платежные услуги.

Налоговый консультант Александра Томашевская рассказала, что попасть в план-график документальных проверок могут также плательщики, которые по итогам 2021 календарного года имеют один из рисков. Например, у компании уровень уплаты налога на прибыль на 50 и более процентов меньше, чем уровень уплаты налога в соответствующей отрасли, или же у фирмы уровень уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на 50 и более процентов меньше, чем уровень уплаты налога в соответствующей отрасли. Кроме того, могут проверить те компании, где зафиксирована меньшая заработная плата, чем средняя по предприятиям той же отрасли .

Налоговые проверки предусмотрены для тех предприятий, которых подозревают в выплате зарплат в конвертах

Отдельно в законопроекте №8401 отметили штрафы за нарушения в сфере использования РРО.

"С 1 октября 2023 года возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО, при этом от ответственности за нарушения по РРО (кроме как при торговле подакцизными товарами) освобождаются предприниматели, осуществляющие деятельность на прифронтовых территориях (в том числе, на территориях возможных боевых действий). Кроме того, будет освобожден от ответственности за нарушение требований в сфере РРО (кроме нарушений при продаже подакцизных товаров, осуществлении деятельности по купле/продаже иностранной валюты, деятельности в сфере организации и проведения азартных игр), совершенные в период с 1 января 2022 года до 1 октября 2023 года", — рассказала Фокусу Наталья Бута, главный бухгалтер Юридической компании GLS.

По ее мнению, закон не учитывает требований принципа верховенства права, поскольку существенно нарушает принцип юридической определенности закона. "Этот принцип юридической определенности является существенно важным для плодотворности бизнес-деятельности с тем, чтобы генерировать развитие и экономический прогресс. Текст закона (thelaw) должен быть легко доступным и применяться на практике предсказуемым образом и с логической последовательностью. Нововведения должны быть провозглашены заранее — до его применения, чтобы СХД могли предвидеть для себя его последствия, а они еще пока не опубликованы", — пояснила Наталья Бута.

Напомним, как ранее сообщил народный депутат Данил Гетманцев, проверки бизнеса, штрафы за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО и ПРРО) снова появятся в Украине с 1 августа 2023 года, а не с 1 июля, как планировалось изначально.

Также Фокус писал, что повышение акциза и возврат НДС на топливо уже привело к росту цен на бензин, дизель и автомобильный газ .