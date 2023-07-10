"Протянем 2-3 месяца": работа водоканалов под угрозой срыва из-за непересмотра тарифов

По словам главы Ассоциации водоканалов "Укрводоканалэкология" Дмитрия Новицкого, некоторые водоканалы уже не оплачивают электроэнергию из-за нехватки средств. Но с такой экономией предприятия смогут работать не больше нескольких месяцев.

Без повышения тарифа на водоснабжение и водоотвод для бытовых потребителей, водоканалы смогут проработать еще два-три месяца. Поэтому правительство должно решить проблему с финансированием предприятий. Об этом сказал в интервью "Экономической праве" глава Ассоциации водоканалов "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий.

"После бомбардировок надо тушить пожары. А чем тушить, если в сети нет воды? Водовозками не навозишься. Я уверен, что правительство найдет решение. Мы еще 2-3 месяца протянем как-то", — сказал он.

Он отметил, что сейчас уже семь водоканалов не оплачивают счета за электроэнергию, поскольку не хватает денег. По этой же причине экономить электроэнергию скоро начнут и другие предприятия. Это позволит водоканалам "протянуть несколько месяцев".

По словам Новицкого, расходы водоканалов примерно одинаковы что за границей, что в Украине, только заработная плата меньше. Однако тариф в Европе значительно выше.

"У нас средний тариф примерно 0,8 евро за кубометр, а в отдельных водоканалах 1 евро. За границей меньше, чем 3 евро, я не слышал. Есть 4, 5, а в богатых странах до 6 евро доходит", — рассказал глава Ассоциации.

Он также отметил, что согласно закону водоканалы не могут прекратить водоснабжение из-за нехватки средств. Но, если из-за недостаточного финансирования не удастся закупить реагенты, то невозможно будет подавать воду, которая не была обработана определенным образом.

Тарифы на воду в Украине

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) 30 июня решила повысить тарифы практически для всех водоканалов страны. Таким образом украинцы стали бы платить за воду в среднем на треть больше. Но в тот же день президент Украины Владимир Зеленский и Минэнерго раскритиковали это решение и НКРЭКУ пока оставила тарифы на прежнем уровне.

Вскоре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что до конца войны тарифы на водоснабжение и водоотвод будут оставаться на довоенном уровне, несмотря на решение регулятора пересмотреть цены.

Напомним, 13 июня в Офисе президента объяснили, почему украинцы будут больше платить за свет. Так, заместитель главы ОП Ростислав Шурма рассказал, что тарифы на электроэнергию пересмотрели, чтобы получить деньги для восстановления энергосистемы.