Недавно в Офисе президента признались, что работают над амбициозной задачей — полным переводом Украины на безналичные расчеты. Таким образом на Банковой рассчитывают одолеть коррупцию: не будет кэша, не будет взяточничества. Фокус узнал, как в стране развиваются безналичные платежи и реально ли обеспечить полный переход на карточные расчеты граждан и бизнеса.

В Офисе Президента серьезно задумались над сценарием перевода Украины на безналичные расчеты. По словам замглавы ОП по экономическим вопросам Ростислава Шурмы, благодаря запрету наличных удастся сократить уровень теневой экономики и побороть взяточничество в Украине. Фокус решил разобраться, в каком состоянии безналичные расчеты и что до сих пор мешало внедрить 100%-й кэшлес — переход на карточные платежи.

Военные хроники: от штурма банкоматов до умеренной кэшлезации

По последним данным НБУ, количество операций с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками, за май–декабрь 2022 года составило 5 599,2 млн, а общая сумма операций с использованием карт — 5 058,2 млрд грн. Это на 1,4% больше по количеству и на 40,5% по сумме, по сравнению с аналогичным периодом довоенного 2021 года. В то же время, количество операций снятия наличных с карт уменьшилось на 24,1%, хотя сумма выросла на 15%. Доля безналичных операций с использованием платежных карт составила 69% в общей сумме операций с платежными картами в Украине в мае–декабре 2022 года, тогда как за аналогичный период 2021 года — 60%. Их доля по количеству достигала почти 93% (за май–декабрь 2021 года — 90%).

В мае–декабре 2022 года количество операций снятия наличных снизилось почти на четверть, по сравнению с предыдущим годом Фото: Getty Images

Вместе с тем, увеличилось и наличности в обращении. Так, на 1 января 2023 года сумма наличности, находившейся в обращении в Украине, составляла 716,1 млрд грн, что на 88,5 млрд грн или на 14,1% больше, чем год назад (на 1 января 2022 года — 627,6 млрд грн). В поисках объяснения этому нужно делать поправку на военный контекст.

"В течение 2022 года сумма наличности в обращении существенно колебалась — происходил как ее рост, так и сокращение. Такая неравномерная динамика обусловлена полномасштабным вторжением РФ в Украину", — сообщили в НБУ.

В первые дни полномасштабного вторжения спрос граждан на наличные существенно вырос: украинцы не были уверены, будут ли работать банки, можно ли будет рассчитываться платежными карточками, пояснили в Нацбанке. После того, как смогли убедиться, что сервисы работают в обычном режиме, уже с начала апреля 2022 года спрос на наличные начал постепенно уменьшаться. Однако с ноября, с массированными ракетными ударами РФ по энергетической инфраструктуре, популярность наличных выросла. Перебои с электроэнергией сопровождались сбоями в работе некоторых банкоматов, а исчезновение мобильной связи усложнило функционирование pos-терминалов и расчетов карточками.

"Невозможность гарантированно оплатить платежной картой формирует потребность иметь с собой больше наличных. Все это вместе влияет на желание граждан сформировать определенный запас наличности на длительное время. Поэтому рост наличности в обращении наблюдался до конца 2022 года", — пояснили в НБУ.

В первые дни полномасштабного вторжения украинцы массово снимали наличные, говорят в НБУ Фото: Flickr

Очевидно, эти опасения в прошлом — доверие к банкам в 2023 году стабильно на высоком уровне, и сейчас украинцы хранят на счетах и депозитах в банках больше средств, чем это было до войны. На 1 июня 2023 года на счетах граждан в банках (гривна и валюта суммарно) — 946,2 млрд грн.

Сколько средств хранит население в банках:

На 01.06.2023: 607,8 млрд грн и $9,25 млрд;

На 01.01.2023: 593,07 млрд грн и $9,3 млрд;

На 01.01.2022: 457 млрд грн и $9,22 млрд.

Фактически речь идет об увеличении именно гривны на счетах граждан, в то время как количество накоплений физлиц в иностранной валюте в течение 2022 года выросло, а затем в течение первого полугодия 2023 года снизилось.

На счетах и депозитах в банках украинцы хранят больше денег, чем это было до войны

В быту жители городов уже более 70% всех операций осуществляют картой, и более 90% людей в возрасте от 12 до 60 лет уже привыкли пользоваться безналичным расчетом, говорит Елена Дмитриева, первый заместитель председателя правления Глобус Банка.

"У нас сильно распространен, даже по сравнению с некоторыми европейскими странами, безналичный расчет. Пенсионеры научились пользоваться карточками, а не как раньше — получив пенсию, сразу снимают всю сумму", — подчеркнул экономист Андрей Длигач.

Среди безналичных операций с использованием карт крупнейшими по сумме являются переводы с карты на карту (48%) и расчеты в магазинах (27,4%) и на онлайн-площадках (19,8%). Чаще всего украинцы используют "пластик", чтобы оплатить покупку — почти в 80% случаях.

В почти 80% случаев украинцы используют банковские карты, чтобы рассчитаться за покупки Фото: сайт НБУ

Хотя еще ни одна страна в мире полностью не отказалась от наличных, но если бы перед банковской системой поставили задачу запретить наличные, то она бы справилась, говорит первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. Мол, имеют технологические решения на любой вкус. Однако не каждый бизнес к этому готов. И это — одна из причин, почему в Украине нет 100%-го кэшлеса.

Мелкие не могут, крупные не хотят: почему бизнес не перешел полностью на безналичные расчеты

Ситуация с безналичными расчетами в сфере торговли на самом деле хуже, чем это показывает официальная статистика, говорит директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

"НБУ дает статистику по использованию платежных карт, где с учетом Р2Р переводов с карты на карту безнал преобладает наличные. Но есть народное хозяйство, которое подсказывает, что цифры Нацбанка далеки от того, что наблюдается вообще по экономике страны", — отметил Карпов.

По его словам, из 1,5 млн субъектов хозяйствования различных форм от ООО до ФЛП только около 30% обеспечили прием безналичных денег. А все потому, продолжил Карпов, что соответствующее законодательство не выполняется.

Некоторые граждане предпочитают наличные, потому что опасаются за приватность

"Кабмин с 2012 по 2022 год принял постановление о тотальной кэшлезации торговли и обязательстве принимать безнал в любом месте при любых обстоятельствах всеми субъектами хозяйствования, в первую очередь, розничной торговли. Но даже это постановление не выполняется. И не выполнялись требования закона о платежных системах и переводе средств, сейчас закона о платежных услугах", — отметил Александр Карпов и напомнил: контролировать выполнение законодательства должны были Государственная налоговая служба, а также Госпотребинспекция.

Мелкие предприятия часто не принимают безнал из-за отсутствия знаний, как это сделать быстро и безболезненно для бизнес-процессов, говорят в ассоциации ЕМА.

В Украине из 1,5 млн субъектов хозяйствования только 30% уже обеспечили прием безналичных платежей

"Первое препятствие [для кэшлезации] — переход очень малого бизнеса на легальные рельсы, уплата налогов, администрирование всех процессов, связанных с взаимодействием с фискальными органами. Использование кассовых аппаратов — если ты этого никогда не делал и тебе не у кого спросить, это первая причина, почему малый и очень малый бизнес не хочет принимать безнал легально. То, что он принимает с карты на карту — в статистике НБУ попадает в безнал, но как по мне, это профанация. Это безнал без налогообложения, без гарантий для потребителя", — пояснил Карпов.

Другая ситуация с малым и средним бизнесом — его переходу на безнал мешает осознанное желание скрывать доходы, добавил эксперт.

Отсутствие инфраструктуры и сила привычки: почему кэшлес не проник глубоко в общество

Технологически покрытие цифровыми банковскими услугами достигло не все уголки страны и проникло не во все аспекты быта.

Часть пенсионеров научилась пользоваться карточками, однако некоторые до сих пор снимают всю пенсию наличными Фото: УНИАН

"Автоматизация процессов расчета должна внедряться синхронно во всех городах, городках, селах, и во всех сферах быта. Например, расчет в маршрутках до сих пор происходит за "кэш". Также большая часть наших сограждан, главным образом крестьян, для которых достаточно проблематично реализовывать, например, молоко или сыр за безналичный расчет. Понимаем, что в классическом понимании они не являются предпринимателями, ФЛП", — отмечает Елена Дмитриева.

Хотя часть пенсионеров уже научилась пользоваться банковскими карточками, многие из них до сих пор получают пенсию наличными через "Укрпочту". Впрочем, и среди молодежи из мегаполисов есть те, кто сознательно не пользуется цифровыми банковскими услугами, потому что беспокоится за свою приватность.

"Есть большой контингент лиц, которые просто привыкли всегда рассчитываться живыми деньгами. Они не хотят показывать где, что и в каких магазинах они покупают и на какие суммы", — говорит эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин.

Наличные используются контрабандистами — как мелкими, которые занимаются сигаретами, так и крупными, нелегально торгующими электроникой Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, наличные "питают" нелегальный бизнес и схемы взяточников.

"Многие коррупционные потоки идут наличным способом. Контрабанда и мелкая — сигарет, и масштабная — электроники — происходит с частичным использованием наличных", — подчеркнул Длигач.

Работодатели, которые платят часть зарплат в конвертах, увеличивают спрос на наличные

Отдельная тема — зарплаты украинцев в конвертах. В стране очень много работодателей платят на карты только официальную часть (6 700 грн), тогда как остаток передается или наличными работнику, или пополнением его частной карты. Эта схема тоже мотивирует к использованию наличных, фактически, увеличивая наличные расчеты. Ведь, получая кэш, далеко не все побегут закидывать его на свои карточные счета.

Силой не быть милой: почему нельзя ускорить отход от наличных расчетов

В вопросе перехода на кэшлес Украине действительно есть куда расти. "Если смотреть на примеры северо-европейских стран — Швеция, Норвегия, Дания — там есть значительные успехи — более 80% безналички. При чем в народном хозяйстве, а не в той статистике, которую мы наблюдаем на примере статистики НБУ. Украине, чтобы достичь результатов Норвегии или Швеции, нужно не менее 25 лет", — говорит Карпов.

Сейчас отказаться от наличных непросто из-за военных реалий, отметила Дмитриева. Ведь опыт блэкаутов заставляет граждан "перестраховываться", держа определенную сумму наличными.

Форсировать переход на кешлес не стоит, он должен произойти сам по себе, убеждены эксперты Фото: Pexels

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают: процесс кэшлезации не нужно ускорять — это произойдет постепенно само собой.

"Считаю, что сначала нужно создать условия, при которых наличные станут не нужны. Именно тогда переход на кэшлес будет естественным, а не искусственно-стрессовым", — убеждена Дмитриева.

После проведения антикоррупционной реформы спрос на наличные частично "отпадет", говорят специалисты

Потребность в наличных в значительной степени "отпадет" с проведением антикоррупционной налоговой и таможенной реформ, убежден Длигач. По его мнению, у Украины — большой потенциал эволюционным путем увеличить процент безналичных расчетов без принуждения к кэшлесу, что идет в разрез с идеей экономических свобод.

"Для полного перехода в кэшлес нужно иметь полную демократию, подотчетное правительство, силовиков, которые не давят на бизнес, и абсолютную убежденность гражданского общества, что в государстве строится инклюзивная демократия, а не авторитократия", — резюмировал экономист.