Карты не в моде? Почему в период веерных отключений всем нужны наличные

В эпоху регулярных отключений от электроэнергии в моду вновь возвращаются наличные. Фокус узнал, с чем это связано, и нужно ли гражданам позаботиться о достаточном запасе наличных.

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Ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины, которые привели к дефициту пропускной способности украинских электросетей, повлияли на работу банков, а также привели к повышенной заинтересованности бизнеса и граждан в получении наличных со своих счетов. Об этом пишет Фокус в новой статье "Банкомат на батарейках, данные в облаке. Как банки спасают деньги клиентов во время веерных отключений".

У роста популярности наличных расчетов в Украине есть свои причины. Если магазин не оборудован генератором и бесперебойником, то при перебоях с электроснабжением принимать карточные платежи он не будет из-за неработающего терминала для приема таких платежей. Кроме того, владельцы некоторых небольших магазинов и точек общепита считают, что сейчас выгоднее иметь на руках наличные, а не тратить время на поездки в банк за обналичиванием своего счета. Тем более, что в банках могут быть изменены графики работы из-за отключений, а бизнес не хочет попасть в ситуацию, когда с поставщиком должен идти расчет налом, а наличных для этого попросту нет.

Граждане же в последнее время стремятся получить со своих карт наличные, чтобы не оказаться в ситуации, когда они не смогут оплатить карточкой покупки в магазине или обед в кафе.

Но с банкоматами тоже все может быть непросто. Уже известны случаи, когда в момент совершения операции по получению наличных отключается электроснабжение. В таким случае может быть списана со счета сумма, которую банкомат клиенту не выдаст из-за отсутствия электроснабжения.

"Все зависит от конкретного момента, когда исчезнет электричество. Если это произошло после того, как пользователь вставил карту, но не успел сделать запрос на выдачу наличных, карта будет оставаться в банкомате до возобновления питания. Когда это произойдет, банкомат попытается вернуть карту пользователю. И только если никто не возьмет ее в течение 20 секунд, банкомат ее отнимет. Этот алгоритм следует учитывать, и либо дождаться возобновления питания, либо сразу заблокировать карточку в банке, чтобы она не попала в чужие руки", — объяснил заместитель председателя правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин. По его словам, если свет выключился уже после заказа наличных, но банкомат не успел их выдать, чаще всего, банк получит уведомление о неудачной операции и деньги в течение 15 минут вернутся на счет.

[ + – ] В случае отключения электроэнергии в момент получения денег карта останется внутри аппарата, то есть, затем клиенту придется ее заблокировать и заказать выпуск новой Фото: УНИАН

Виктор Гальчинский, директор департамента коммуникаций Кредобанка, отметил, что в тех редких случаях, когда денежные средства по незавершенной операции все же будут списаны со счета клиента, ему необходимо обратиться в свой банк с заявлением об обжаловании соответствующей операции. После дополнительной проверки факта невыдачи банкоматом средств, ранее списанная сумма будет возвращена на счет клиента.

"Банкомат оборудован специальными датчиками, которые обеспечивают возврат денег на счет автоматически, если они не были выданы. В то же время, платежная карта может остаться в банкомате. В любом случае, в нестандартной ситуации необходимо обратиться в информационный центр банка", — советует Алексей Скиба, начальник управления менеджмента информационной безопасности Райффайзен Банка.

Ранее Фокус писал, что процессинги банков защищены от перебоев с электроэнергией, так как оборудованы аккумуляторами и другими источниками резервного питания.

Как сообщалось, в начале осени валютный наличный рынок переживал резкие колебания, связанные с дефицитом у банков наличной валюты.

Напомним, если во время отключений один дом получает электроэнергию, когда соседние не получают, то это свидетельствует о подключении домов к разным линиям электропередач.