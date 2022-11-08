Карти не в моді? Чому в період віялових відключень усім потрібна готівка

В епоху регулярних відключень від електроенергії в моду знову повертається готівка. Фокус дізнався, з чим це пов'язано, і чи потрібно громадянам подбати про достатній запас готівки.

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Ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі України, що призвели до дефіциту пропускної спроможності українських електромереж, вплинули на роботу банків, а також призвели до підвищеної зацікавленості бізнесу та громадян в отриманні готівки зі своїх рахунків. Про це пише Фокус у новій статті "Банкомат на батарейках, дані у хмарі. Як банки рятують гроші клієнтів під час віялових відключень".

Ріст популярності готівкових розрахунків в Україні має свої причини. Якщо магазин не обладнаний генератором і безперебійником, то навіть у разі продовження його роботи в період відключень приймати карткові платежі він не буде через неробочий термінал для прийому таких платежів. Крім того, власники деяких невеликих магазинів і точок громадського харчування вважають, що зараз вигідніше мати на руках готівку, а не витрачати час на поїздки в банк задля того, щоб зняти готівку зі свого рахунку. Тим паче, що в банках, як уже було зазначено, можуть бути змінені графіки роботи через відключення, і бізнес не хоче потрапити в ситуацію, коли з постачальником має відбуватися розрахунок готівкою, а готівки для цього просто немає.

Громадяни останнім часом прагнуть отримати зі своїх карт готівку, щоб не опинитися в ситуації, коли вони не зможуть оплатити карткою покупки в магазині або обід у кафе.

Але з банкоматами також усе може бути непросто. Вже відомі випадки, коли в момент здійснення операції з отримання готівки відключається електропостачання. У такому випадку може бути списана сума, яку банкомат клієнту не видасть через відсутність живлення.

"Усе залежить від конкретного моменту, коли зникне електрика. Якщо це сталося після того, як користувач вставив картку, але не встиг зробити запит на видавання готівки, картка залишатиметься в банкоматі до відновлення живлення. Коли це станеться, банкомат спробує повернути картку користувачу. І лише якщо ніхто не візьме її протягом 20 секунд, банкомат її забере. Цей алгоритм варто враховувати, й або дочекатися відновлення живлення, або одразу ж заблокувати картку в банку, щоб вона не потрапила в чужі руки", — пояснив Олексій Карчажкін. За його словами, якщо світло вимкнулося вже після замовлення готівки, але банкомат не встиг її видати, найчастіше банк отримає повідомлення про невдалу операцію і гроші протягом 15 хвилин повернуться на рахунок.

[ + – ] У разі відключення електроенергії в момент отримання грошей карта залишиться всередині апарату, тобто потім клієнту доведеться її заблокувати і замовити випуск нової Фото: УНІАН

Віктор Гальчинський, директор департаменту комунікацій Кредобанку, зазначив, що в тих рідкісних випадках, коли кошти за незавершену операцію все ж таки будуть списані з рахунку клієнта, йому необхідно звернутися до свого банку із заявою про оскарження відповідної операції. Після додаткової перевірки факту невидавання банкоматом коштів, раніше списана сума буде повернута на рахунок клієнта.

"Банкомат обладнаний спеціальними датчиками, які забезпечують повернення грошей на рахунок автоматично, якщо вони не були видані. У той же час, платіжна картка може залишитися в банкоматі. У будь-якому випадку, у нестандартній ситуації необхідно звернутися до інформаційного центру банку", — радить Олексій Скиба, начальник управління управління інформаційної безпеки Райффайзен Банку.

Раніше Фокус писав, що процесинги банків захищені від перебоїв з електроенергією, оскільки обладнані акумуляторами й іншими джерелами резервного живлення.

Як повідомлялося, на початку осені валютний готівковий ринок переживав різкі коливання, пов'язані з дефіцитом у банків готівкової валюти.

Нагадаємо, якщо під час відключень один будинок отримує електроенергію, коли сусідні не отримують, це свідчить про підключення будинків до різних ліній електропередач.