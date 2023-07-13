Гречка в Украине дешевеет: что влияет на цену популярной крупы

С начала года гречка в Украине подешевела почти на четверть, а в июне цена снизилась еще на 5,5%. А все потому, что собрали ее больше, чем обычно, а основные рынки сбыта крупы недоступны. Эксперты прогнозируют падение цен на гречку и в дальнейшем.

Гречка в Украине продолжает дешеветь. С начала года она упала в цене почти на четверть (-23,3%) — до 52,82 грн/кг. Об этом пишет Фокус в новой статье "Дорогой свет, недешевый бензин. Что заставляет цены в июле расти". В течение июня гречка подешевела ещё на 5,5% — до 52,82 грн/кг, говорят в Институте аграрной экономики.

Цены на гречку от разных брендов:*

крупа гречневая Щедра Торбинка — 43 грн/800 г;

крупа гречневая ядрица Кажен День — 45 грн/кг;

крупа гречневая СонцеДар — 54 грн/900 г;

крупа гречневая Золотый Врожай — 55 грн/700 г;

крупа гречневая ядрица Саркара — 70 грн/кг;

крупа гречневая ядрица Терра — 99 грн/800 г;

крупа гречневая ядрица Хуторок — 90 грн/800 г.

*данные интернет-магазинов по состоянию на 13 июля

В этом году аграрии собрали больше гречки, чем обычно, однако потреблять ее некому, поскольку более 8 млн украинцев выехало

Причина — в профиците крупы на внутреннем рынке.

"Норма гречки, которую съедает украинец в течение года, — 3 кг. Мы примерно собирали 95 — 100 тыс. т гречневой крупы. Всегда возникал психологический дефицит на 10 — 15 тыс. т, который везли из России или из Беларуси. 40 млн населения умножить на 3 кг на душу населения, получается примерно 120 тыс. т гречневой крупы в год. Однако за прошлый год из страны уехало 8,2 млн населения. А в этом году собрали более 100 тыс. т. То есть имеем профицит гречки", — пояснил экономист Олег Пендзин.

Гречка дешевеет из-за профицита: ее выращено больше, чем Украина может потребить или экпортировать, говорят специалисты

При этом экспортировать гречку фактически невозможно: эту крупу европейские страны не потребляют, основными рынками сбыта являются Россия и Беларусь, с которыми Украина не торгует.

Сколько стоят другие крупы

В целом ценовая ситуация с крупами остается стабильной, отмечают в ИАЭ. Так, с начала года рис потерял в цене 4,6%, крупы ячневые подешевели на 4,7%, а пшеничные — на 2,0%. Уменьшение цен связано с низкими экспортными ценами и достаточными для внутренних потребностей запасами зерновых.

Рис с начала года подешевел на 4,6%, однако эксперты прогнозируют подорожание крупы Фото: ScienceAlert

В течение первого месяца лета крупы претерпели незначительное подорожание: рис прибавил 2,5% — до 57,26 грн/кг, крупы пшеничные подорожали на 1,2% — до 17,98 грн/кг.

Цены на муку пшеничную снизились на 3%, а в течение июня еще на 17 копеек — до 16,38 грн/кг. Однако отдельные виды продукции хлебопекарной отрасли продолжают дорожать. В течение первого месяца лета хлеб пшеничный из муки высшего сорта прибавил в цене 0,6% — до 42,3 грн/кг, а из муки первого сорта — 0,3% и стоит 34,82 грн/кг. Ценники на ржаной хлеб подскочили до 36,57 грн/кг.

Эксперты прогнозируют более-менее стабильную ценовую ситуацию на крупы.

Мука пшеничная в июне подешевела на 17 коп. и стоит 16,4 грн за кг Фото: Freepik

"В течение первой недели июля гречка уже подешевела на 7% и сейчас стоит в среднем 49,13 грн/кг. Ожидается, что в июле-августе гречка может подешеветь еще на 5-7%, мука — на 0,5-1%. Но другие виды круп — рис, пшено — могут претерпеть незначительное подорожание на 3-5%", — отметила главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ИАЭ Светлана Черемисина.

Эксперты прогнозируют, что хлеб будет прибавлять в цене до 2% ежемесячно

Однако хлеб в Украине будет дорожать. Так, средняя цена на хлеб будет расти в среднем на 0,5-2% в месяц, добавила Черемисина.

Напомним, НБУ и эксперты прогнозируют замедление инфляции до конца года. По мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, неожиданные скачки цен на отдельные продукты, как это было с гречкой, куриными яйцами и луком, до конца 2023 года тоже маловероятны.

Фокус также рассказывал рецепт гречневых котлет, для которых можно не отваривать крупу специально, а использовать остатки вчерашней каши. Он подходит хозяйкам, которые не любят выбрасывать еду.