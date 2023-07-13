По семь тысяч ежемесячно: где в Украине получают самые высокие пенсии

По информации Пенсионного фонда, в Украине более 10 миллионов пенсионеров. Средний размер пенсионных выплат в стране составляет 5 311 гривен.

В Украине в течение 2023 года несколько раз проиндексировали пенсии для пожилых граждан. То есть выплаты у некоторых украинцев увеличились. Так, по данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на июль 2023 года самые большие пенсии получают жители Киева — 7 190 гривен.

Немногим меньше платят в Донецкой и Луганской областях — 6 601 гривен и 6 295 гривен соответственно. Пенсионеры, которые проживают в Днепропетровской области, получают 6 240 гривен.

Где самые низкие пенсии в Украине

По информации ПФУ, низкий уровень пенсионных выплат зафиксирован в трех регионах Украины. А именно:

в Тернопольской области — 4 023 грн;

в Закарпатской — 4 199 грн;

в Черновицкой — 4 211 грн.

Самый низкий уровень пенсионных выплат зафиксирован в трех регионах Украины Фото: Пенсионный фонд

Сколько в Украине пенсионеров?

По состоянию на 1 июля Пенсионный фонд насчитал 10,552 млн пенсионеров. Размер средней выплачиваемой пенсии составляет 5 311 гривен.

Накопительные пенсии в Украине: что известно

Не секрет, что действующая солидарная система пенсий в Украине существует только за счет дотаций из государственного бюджета. Поэтому уже давно ведутся разговоры о введении трехуровневой пенсионной системы. Но второй уровень — обязательные пенсионные накопления — пока что так и не ввели.

Тем временем у народных депутатов есть идея об обязательном участии работающих граждан до достижения ими 55 возраста в системе накопительного пенсионного обеспечения. А работодателей, в рамках законопроекта №9212, хотят обязать уплачивать пенсионных взносы в пользу таких наемных работников.

Так, согласно проекту закона, работодатели будут платить:

1% от размера заработной платы работников — в 2023 году;

1,5 % — в 2024 году;

2 % — в 2025 году.

При этом таки взносы финансироваться параллельно с государством счет денег из государственного бюджета Украины. Размер ЕСВ останется на прежнем уровне— 22%, а накопительный взнос внесут в состав единого социального взноса.

Напомним, недавно Фокус писал, на какую доплату к пенсиям могут рассчитывать украинцы со сверхнормативным стажем. Также напомним, что пенсионеры-украинцы за рубежом могут потерять право на пенсию, если не выполнят важное условие.