На рынке труда дефицит: украинцам рассказали, скольких рабочих не хватает стране

В Министерстве экономики подсчитали, скольких рабочих не хватает на рынке труда в Украине.

Полномасштабная война с Россией спровоцировала мощный экономический спад в Украине. Для быстрого экономического восстановления нашей стране в течение следующих десяти лет необходимо дополнительно привлечь 4,5 млн рабочих. Такими подсчетами поделились в Министерстве экономики.

В ведомстве отмечают, что дефицит рабочей силы существовал в Украине еще до войны.

"Но сейчас, когда более 6 млн украинцев были вынуждены выехать за границу, экономическая ситуация в стране стала еще более критической", — отметили в Минэкономики.

Однако по мере того, как страна приближается к победе в войне, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы соответствовать требованиям экономического восстановления.

"Пора заложить основы для обновленного рынка труда, который найдет наилучшее применение знаниям, навыкам и способностям, которыми обладают люди, и предложит им новые экономические возможности, достойный труд и социальную защиту", — сказано в сообщении.

Сколько в Украине безработных

По подсчетам Государственной службы занятости, в период с января по июнь 2023 года безработными официально считались 346 тысяч граждан. А Трудоустроиться на новом месте удалось 76,2 тысячи граждан. Чаще всего люди устраиваются:

трактористами;

водителями;

токарями;

продавцами;

поварами;

швеями;

слесарями;

электрогазосварщиками.

Кто будет востребован после войны

Для послевоенного восстановления страны понадобится много рабочей силы. Так, в Кабинете министров говорят, что восстановление страны станет "самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны". Поэтому в Украине уже сейчас собираются увеличить госзаказ на подготовку некоторых специалистов. Речь идет об:

саперах;

строителях.

Напомним, ранее украинцы поделились своим мнением о том, как сильно полномасштабная война с Россией повлияла на доходы. Также Фокус писал, как меняются зарплаты во время войны и кого сейчас ищут работодатели.