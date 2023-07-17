"Будет хуже для России": в США рассказали, почему РФ лучше продлить зерновую инициативу

По мнению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Владимир Путин оказался перед непростым решением, но ему придется сделать выбор.

В США считают, что президент России Владимир Путин может как отказаться от выхода из зерновой сделки, так и продлить соглашение. Но выход из инициативы окажется негативным именно для РФ. Об этом сказал 16 июля в интервью CBS News сделал советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, если РФ сорвет зерновую сделку, тогда весь мир поймет, что в Кремле согласны с тем, чтобы страны глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии останутся без необходимого продовольствия по доступным ценам.

"И, как мне кажется, в будущем это будет стоить России огромных дипломатических издержек. Так что это выбор, который придется сделать Владимиру Путину. Мы держим руку на пульсе, готовы к любому сценарию и тесно сотрудничаем с украинцами", — подчеркнул он.

Он также отметил, что сложно предугадать, какой шаг в конце концов решится хозяин Кремля.

"Я не могу предсказать, что сделает Владимир Путин. В последние месяцы он был во всех направлениях" по этой инициативе", — добавил Джейк Салливан.

Зерновая сделка между Украиной и Россией

Благодаря инициативе Украина получила возможность транспортировать зерно и пищевые продукты на фоне блокады Россией морских портов. Документы, которые были подписаны при посредничестве ООН и Турции, регулируют соблюдение норм безопасного судоходства для экспорта зерна и сопутствующих продуктов питания. В списке есть и удобрения, например аммиак, который транспортируется из украинских портов Одессы, Черноморска и Южного.

Корабли, согласно договоренностям, проходят Черным морем в специально созданных коридорах. Соответствующие локации разминированы. Все торговые суда обязаны соблюдать нормы соглашения и заходить в Турцию для осмотра. "Зерновое соглашение" в очередной раз продлили 17 мая сроком на 60 дней. Его условия истекают 17 июля, но Россия неоднократно угрожала выйти из соглашения.

При этом вечером 14 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган об успешных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Москва согласилась продлить действие Черноморской зерновой сделки.

Напомним также, что еще в апреле Украина призвала международное сообщество давить на РФ, поскольку транспортировка зерна оказалась в опасности. Генсек ООН отправил руководителю Кремля письмо, в котором попросил посодействовать продлению зерновых соглашений. По мнению украинской власти, это возможно только при международном давлении на Россию.