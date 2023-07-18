Обойдемся и без России: в Минагрополитики объяснили, как может работать зерновая инициатива

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, существует механизм, который может обеспечить существование зерновой сделки даже после выхода России

Украина готовилась к возможному выходу России из "зерновой сделки" и создала трастовый фонд. Сейчас на счету этого фонда находится 20 миллиардов гривен, рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, эту сумму можно использовать для компенсации потерь в рамках совершения зерновых перевозок по Черному морю в случае отсутствия гарантий от России.

Он отметил, что функции страхового фонда утверждены Кабмином Украины. Известно, что страховать будут судна, занимающиеся перевозкой зерна, а решение о предоставлении компенсациях анализируется, окончательное решение принимают в правительстве.

На видео: с 4:00

"Сейчас детали обсуждаются с потенциальными участниками этого механизма. Буквально на днях оно будет финализироваться и с учетом, в том числе, договоренностей с международными партнерами, в частности Турцией, уже можно будет назвать конечные даты и критерии функционирования", — рассказал Тарас Высоцкий.

Напомним, в Кремле уже предупредили, что не будут продлевать соглашение о зерновом коридоре: согласно заявлению МИД РФ, это произойдет 18 июля. При этом Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, назвала такой поступок "циничным шагом".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на самом деле РФ разорвала соглашение, заключенное с ООН и Турцией. Но Украина не собирается выходить из соглашения и продолжит отгрузку зерна.

Отметим, что последнее судно, курсирующие в рамках заключенного при посредничестве ООН соглашения, которое позволяет безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море, вышло из Одесского порта утром 16 июля.