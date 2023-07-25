Россия спровоцировала резкое подорожание пшеницы после удара по порту Рени, — Bloomberg

Западные аналитики считают, что удар России по экспортным мощностям больше всего повлияет на пшеницу, а потом на кукурузу.

Цены на пшеницу подорожали до максимума за последние пять месяцев. Изменения начались после того, как ВС РФ обстреляли порт на Дунае, атаковав жизненно важный экспортный маршрут для украинского зерна на мировые рынки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, фьючерсы на пшеницу в Чикаго 24 июля 2023 года показали рост на 2,6% до 7,7725 доллара за бушель. Это самый высокий уровень с 21 февраля. Накануне фьючерсы подскочили до биржевого лимита. Кукуруза с поставкой в декабре подорожала на 0,7%.

Фьючерсы на пшеницу 24 июля 2023 года показали рост на 2,6% Фото: Bloomberg

Старший аналитик Rabobank Group по сырьевым товарам Майкл Магдовиц рассказал журналистам, что удар России по экспортным мощностям больше всего повлияет на пшеницу, а потом на кукурузу. Он также отметил, что растительные масла по-прежнему можно перевозить на грузовиках и поездах, но зерно экспортировать таким образом — не рентабельно.

Атака на порт Рени

В ночь на 24 июля Одесская область была атакована Вооруженными силами России с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed. Атаки продолжались в течение четырех часов и нанесли ущерб портовой инфраструктуре Дуная. Силы противовоздушной обороны сбили три вражеских БПЛА.

В ходе атаки россиянам удалось уничтожить с зерном в городе Рени и повредить резервуары для хранения других грузов. Шестеро человек получили ранения. Удар произошел после того, как Россия объявила о своем выходе из "зерновой сделки".

Отметим, что Рени — один из крупнейших речных портов нашей страны по перевалке зерна. Он расположен на Дунае на границе с Румынией. Местные торговцы расширяли там свои мощности в ответ на морскую блокаду России.

Напомним, 24 июля появилась информация, что Литва предложила возить зерно из Украины через страны Балтии. Как говорят дипломаты, у морских портов стран Балтии большая пропускная способность. В добавок к этому, в МИД Литвы также заговорили об упрощении административных процедур.