А пенсия, как в Евросоюзе. Могут ли украинцы планово увеличить выплаты
Кроме солидарной пенсионной системы, согласно которой трудоспособное население финансирует выплаты нынешним пенсионерам, в Украине существует негосударственное пенсионное обеспечение. Каждый может накопить самостоятельно дополнительную пенсию — для этого в стране уже много лет работают негосударственные пенсионные фонды.
В Украине насчитывается 63 негосударственных пенсионных фонда (НПФ), 40 из них сконцентрированы в г. Киев. Остальные — разбросаны в восьми регионах страны. Сергей из Киева уже 5 лет является участником НПФ ОТП Пенсия. Откладывать себе на пенсию решил, когда ему исполнилось 29. Он надеется накопить на счету достаточно средств, чтобы получать пенсию не менее эквивалента 400 долларов в месяц. Фокус исследовал тему негосударственных пенсионных фондов.
Деньги в фонде: какой может быть частная пенсия
"Когда я открывал счет, надо было положить минимум 300 грн, дальше либо докладываешь деньги, либо нет — нет обязательства регулярно вносить определенную сумму. Это мне очень понравилось, ведь есть заработок — кладешь деньги, нет — не кладешь. Я стараюсь делать один регулярный платеж каждый месяц. Сначала это были 250 грн, потом 300 грн, потом 350 грн, сейчас — 425 грн. Результативность фонда от месяца к месяцу отличается, гарантированной прибыли нет", — пояснил Сергей.
На памяти Сергея, было два или три случая, когда по результатам месяца фонд ушел в минус. Однако, говорит, вскоре "отыграл назад". За прошлый месяц фонд заработал 0,7% дохода или 8,4% годовых. Фонд ежемесячно отчитывается перед участниками о своих результатах.
"Мне приходит смс с информацией, сколько поступило средств от меня на счет фонда и какой на нем остаток. Я могу вычесть из нее ту, что была в прошлом месяце, и увидеть чистую сумму, которую мне начислили именно за этот месяц. Также дают ссылку на сайт, где можно просмотреть, сколько и каких ценных бумаг продали, сколько купили, сколько перевели и из какого банка", — рассказал Сергей.
Говорит: если не понравится инвестиционная политика этого НПФ, может перевести средства в другой частный пенсионный фонд. По подсчетам Сергея, если он будет класть ежемесячно 425 грн, то за год будет иметь 5100 грн и при выходе на пенсию в 60 лет аккумулирует на счету 132,6 тыс. грн. Конечно, при условии хорошего инвестиционного менеджмента фонда финальная сумма должна быть значительно больше. Среди причин, почему собеседник Фокуса решил принять участие в программе, — возможность передать средства по наследству.
Сколько же пенсии будет получать гражданин, постоянно делающий взносы в НПФ? Фокус посчитал на сайте одного из негосударственных фондов варианты взносов и периода выплат и получил такие сведения:
- Если делать взносы ежемесячно в размере 1000 грн в течение 30 лет, то накопления на счету составят 3,08 млн грн. При условии, что НПФ будет ежемесячно в течение 30 лет платить участнику пенсию, средний размер такой пенсии составит 72,5 тыс. грн.
- Если делать взносы ежемесячно в размере 2000 грн в течение 20 лет, то накопления на счету составят 1,83 млн грн. При условии, что НПФ будет ежемесячно в течение 30 лет платить участнику пенсию, средний размер такой пенсии составит 43,3 тыс. грн.
- Если делать взносы ежемесячно в размере 1500 грн в течение 15 лет, то накопления на счету составят 714 тыс. грн. При условии, что НПФ будет ежемесячно в течение 20 лет платить участнику пенсию, средний размер такой пенсии составит 11,3 тыс. грн.
В целом доходность НПФ зависит от доходности инструментов, в которые инвестируются средства фонда. То есть, если НПФ вкладывает в ОВГЗ, то доходность не может быть выше ставки по ОВГЗ, которые сейчас составляют 15,5 — 19,75% годовых.
Сейчас участниками НПФ являются 887,5 тысяч украинцев, тогда как экономически активное население страны — около 12 млн человек.
Также следует понимать, что 60% от каждой пенсионной выплаты облагается НДФЛ и военным сбором (18% + 1,5%). Такие же ставки налогообложения применяются, когда человек получает от НПФ единовременную пенсионную выплату.
Другие пенсионные фонды: как работает система негосударственных пенсий
По итогам 1 квартала 2023-го, НПФ охватили 887,5 тыс. человек. Это — капля в море, если учесть, что экономически активное население Украины составляет около 12 млн человек. За год количество заключенных пенсионных контрактов не изменилось и по состоянию на апрель составляет 96,1 тысяч. Большинство участников НПФ — это физические лица (89,3 тыс. контрактов). Среди участников преобладают люди в возрасте 25-50 лет (50,2%), чуть больше четверти — 50-60 лет, примерно столько же в категории 60+. А вот среди молодежи пенсионные программы не очень популярны. Доля лиц до 25 лет составляет лишь 0,5%. Интересно, что в каждой возрастной группе преобладают мужчины — 57,7% от общего количества участников НПФ.
Сумма пенсионных взносов на начало апреля составила 2,87 млрд грн, увеличившись на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Пенсионные выплаты составили 1,5 млрд грн (на 13,6% больше).
*данные НКЦБФР за 1 квартал 2023 года.
Чтобы защитить вложения граждан от инфляции, компании, управляющие активами НПФ, могут инвестировать средства в инструменты с минимальной степенью риска. Так, на 31.03.2023 г. преобладающими направлениями инвестирования средств НПФ были:
- государственные ценные бумаги (ОВГЗ) — 45,1%;
- денежные средства на счетах в банках — 42,4%;
- облигации предприятий, эмитентами которых являются резиденты Украины — 6,7%;
- объекты недвижимости — 2,5%;
- дебиторская задолженность — 1,3%.
По данным УАИБ, из 56-ти пенсионных фондов в администрировании компаний-членов за 1-й квартал 2023 года положительное изменение единицы пенсионных активов (доходность) удалось обеспечить 39-ти НПФ. При этом, 8 фондов как минимум компенсировали потери от потребительской инфляции (более 20%), в 20-ти НПФ доходность была на уровне или выше, чем по срочным годовым банковским депозитам в евро, а в 5-ти — превысила депозиты в гривне, и 7 НПФ принесли больший квартальный доход, чем однолетние гривневые ОВГЗ.
Быть или не быть: стоит ли доверять средства НПФ
Основное преимущество участия в НПФ — невозможность снять и потратить средства, когда захочется.
"Взносы в НПФ — это сбережение средств на пенсию. Это однозначно стоит делать тем, кто не имеет выдержки и не может накапливать эти средства на старость в другой форме. Большинство людей тратят на какие-то часто не очень нужные вещи, спонтанные покупки. Если средства перечислять в ПФ, они там находятся до получения права на пенсию, инвестируются, растет их покупательная способность. Если выбрать правильный НПФ, если он правильно инвестирует, обычно увеличивается покупательная способность этих средств", — говорит глава инвесткомпании "Универ" Тарас Козак.
Впрочем, сейчас выбор надежных долгосрочных инструментов, в которые могли бы инвестировать НПФ, в Украине очень ограничен, говорит Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital.
Фактически НПФ инвестируют в те же инструменты, которые доступны украинцам. В частности, это ОВГЗ и депозиты
"Сейчас не то время, когда можно смотреть на наши НПФ, — поясняет он, — Если подумать, куда же они могут инвестировать деньги, есть только два инструмента — депозиты и ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). Других в нашей стране фактически нет, чтобы они по надежности соответствовали. ПФ могут инвестировать туда же, куда и люди. То есть нет никакого преимущества ПФ. Преимуществом ПФ является то, что там сидят умные люди, которые разрабатывают стратегии, которые позволяют заработать деньги. А в нашем случае нет широкого выбора инструментов, на основе которых делать такие стратегии. Относить деньги в ПФ, который будет управлять вашими деньгами и за это брать немаленькую комиссию, это, наверное, не очень содержательно".
На фоне замедления инфляции и роста стоимости облигаций, доходность НПФ должна вырасти, говорят эксперты.
"За прошлый год доля ценных бумаг в портфелях НПФ сократилась с 62,2% до 55,3%, — отмечает Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU. — В то же время доля денежных средств и депозитов выросла с 33,3% до почти 40% и продолжила расти в первом квартале, отражая пессимистические настроения управляющих активами".
В ICU приводят такие показатели доходности за 6 месяцев 2023 года и дают такой прогноз:
* прогнозная годовая доходность НПФ на основе данных за 6 месяцев 2023 года и прогнозная годовая инфляция на 2023 год от НБУ. Данные: УАИБ, ICU
Григорий Овчаренко объясняет: по данным УАИБ, в начале года наибольшую долю активов НПФ составляли ОВГЗ (48,5%), корпоративные облигации (5,5%) и недвижимость (2,7%).
"Акции, как наименее интересный инструмент сегодня, заняли лишь 1% в активах. Учитывая стремительное замедление инфляции с одной стороны и рост стоимости облигаций в ожидании снижения учетной ставки, доходность фондов должна значительно превысить инфляцию. Как минимум — на 3-5%", — говорит Григорий Овчаренко
Покупать облигации: как украинцы могут самостоятельно увеличить свою пенсию
Тем, кто имеет выдержку не покупать новый айфон, как только появляются свободные деньги, специалисты советуют инвестировать в ценные бумаги правительства — ОВГЗ.
"Сегодня доходность по ним 18 — 20%, а долгосрочных — 21 — 22%, при том, что инфляция ожидается в этом году около 12%, разница 8% — это увеличение покупательной способности. Это немного, но если каждый год их зарабатывать, то они приумножат очень серьезно", — убежден Тарас Козак.
Участие в НПФ особенно актуально для тех, кто поддается спонтанным покупкам и не умеет экономить, говорят финансисты
Вместе с тем финансист предостерегает от покупки долларов.
"Инфляция в долларах тоже очень большая. За последний год инфляция в США около 8%. То есть доллар дешевеет. При инвестировании важно, чтобы доходность, то есть проценты, которые вы получаете, была выше ожидаемой инфляции. Тогда покупательная способность растет", — пояснил Козак.
Однако, учитывая непонятные перспективы национальной валюты, о чем Фокус уже неоднократно писал, конечно, валютные инвестиции все равно пока выглядят более понятными гражданам, чем обычные накопления кэша в гривне или размещение депозита под 12-14% годовых (что точно не покроет уровень инфляции).
Финансовых инструментов, которыми бы могли воспользоваться украинцы, чтобы самостоятельно накопить на вторую пенсию, мало, констатируют специалисты. Так, акции отечественных компаний не дают нужного дохода, а акции иностранных компаний сейчас фактически недоступны.
"В условиях войны перечислять средства за границу очень трудно. Можно небольшие суммы через платежные системы. Надо дождаться победы, тогда эта возможность снова откроется", — говорит финансист.
Тарас Козак советует направить инвестиции в разные направления: часть сбережений положить в НПФ, на другую — приобрести ОВГЗ, и, если есть возможность, сдавать в аренду недвижимость.