Российские миллиарды. Почему пробуксовывает конфискация активов РФ в Украине

С подсанкционными активами россиян в Украине работают многие учреждения — это и Генпрокуратура, и БЭБ, и, конечно, агентство АРМА. Однако "нацедить" в Фонд ликвидации последствий агрессии пока удалось немного. Причин немало — от банальной коррупции до пробелов в законодательстве.

Аналитики Всемирного банка подсчитали, что на послевоенное восстановление Украины понадобится не менее 411 миллиардов долларов. Киев не может рассчитывать на добровольную выплату репараций страной-агрессором. Поэтому актуальной задачей является налаживание механизмов конфискации российских активов на территории Украины и направление изъятых средств в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Пока в этот Фонд поступило только 61,7 млрд грн. Из них от принудительного изъятия средств государства-агрессора — только 25,8 млрд грн, и еще 35,9 млрд грн — это 50% прибыли Нацбанка за 2022 год.

В рамках санкционного механизма по состоянию на 5 июля было конфисковано 993 объекта права собственности, однако пока ни один так и не продали, поэтому ни копейки из них так и не перечислили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, отметила Наталья Сичевлюк, юридический советник Transparency International Ukraine.

Пока что в Фонд ликвидации последствий агрессии удалось привлечь 25,8 млрд грн средств государства-агрессора Фото: Getty Images

Фокус решил разобраться, что препятствует тому, чтобы активы страны-агрессора эффективнее работали на пользу украинцев.

АРМА, БЭБ, ФГИ: кто чем занимается в вопросе российских активов

Ирина Кобец, советник LCF Law Group, руководитель судебной практики, обращает внимание на то, что на сегодня взыскано имущество 20 подсанкционных лиц. При этом установлено 342 подсанкционных лица с активами в Украине. Взыскание подсанкционных активов в доход государства может применяться к лицам, которые создают существенную угрозу нацбезопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины или в значительной степени способствовали совершению таких действий другими лицами. Судьбу этих активов определяет Кабмин. Он может поручить временное управление ими Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Фонду государственного имущества Украины, военным администрациям, другим органам государственной власти и субъектам хозяйствования государственного сектора экономики.

На сегодня взыскано имущество 20 подсанкционных лиц в Украине, всего таких более 340, говорят специалисты

"По закону, от определенной суммы арестованные активы передаются АРМА (от 517,8 тыс грн — Фокус), когда это уже конфискованные активы, то этим занимается ФГИУ", — пояснил народный депутат Ярослав Железняк.

АРМА ищет управляющего для активов, которые принадлежат гражданам РФ. Если по решению ВАКС актив национализируют, его Кабмин передает ФГИ и выставляет на продажу, как государственную собственность.

"Реализация активов осуществляется определенными на конкурсной основе юридическими лицами. Порядок отбора таких юридических лиц, порядок реализации активов на публичных торгах (аукционах) и/или электронных торгах определяются Кабинетом Министров Украины", — сообщили Фокусу в АРМА.

Вместе с тем, в АРМА на запрос Фокуса не предоставили информацию о количестве и судьбе активов РФ, которые были переданы Агентству.

Выявлением и конфискацией активов и имущества субъектов предпринимательской деятельности, учредителями (участниками, акционерами) или бенефициарами которых прямо или косвенно являются РФ, Республика Беларусь или их резиденты, занимается и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"В арестованное БЭБ имущество, принадлежащее Российской Федерации и Республике Беларусь, входят движимое и недвижимое имущество, средства, акции, корпоративные права и прочее. Общая ориентировочная стоимость всех активов России и Беларуси (физических и юридических лиц), арестованных сотрудниками БЭБ, составляет более 41 млрд грн", — сообщили Фокусу в БЭБ.

ФГИ перерегистрировал на государство долю ТЦ Ocean Plaza, две трети которого до недавнего времени принадлежали российским олигархам Аркадию Ротенбергу и его сыну Игорю, далее ТЦ выставят на "Прозорро.Продажи". Фото: Ocean Plaza

Арестованные активы россиян после проведения следственных, судебных процедур передаются в АРМА.

Как уже отмечалось, с активами подсанкционных россиян работает и Фонд госимущества. В начале июня он получил от правительства и перерегистрировал на государство корпоративные права доли ТЦ "Ocean Plaza", две трети которого до недавнего времени принадлежали российским олигархам Аркадию Ротенбергу и его сыну Игорю. Актив должны продать через "Прозорро.Продажи". На этой площадке 10 августа анонсированы и открытые торги по продаже компании "Инвестагро", которая ранее принадлежала российскому миллиардеру Михаилу Шелкову. Его титановая корпорация "ВСМПО-Ависма" поставляла продукцию предприятиям ВПК Российской Федерации.

Конфискация и взыскание активов РФ в Украине: юридический аспект

Средства, которые уже поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, были привлечены за счет принудительно изъятых активов "МР банка" и "Проминвестбанка", говорит Ирина Кобец. Механизм принудительного изъятия активов может применяться к активам самой РФ и ее резидентов, причем исключительно к юрлицам, участником или бенефициаром которых является государство РФ. На сегодня такой путь изъятия активов был применен только к активам "МР банка" и "Проминвестбанка" и активов их акционеров.

Механизм принудительного изъятия активов можно применять к активам как самой РФ, так и к ее компаниям, в которых государство-агрессор имеет долю или является бенефициаром.

Другие механизмы конфискации активов подсанкционных лиц Фокусу прокомментировал Денис Шкаровский, эксперт по санкционному законодательству, адвокат, партнер VB PARTNERS. По словам Шкаровского, одна из применяемых ныне процедур — взыскание активов россиян в доход государства.

"Безусловно, этот механизм является важным и необходимым. Основания четко определены и сводятся, в целом, к активной поддержке страны-оккупанта и агрессии против Украины (уплата налогов в РФ, призывы к агрессии или активное участие в ней, в том числе путем участия в принятии решений против Украины и т.д.)", — объясняет специалист.

Алгоритм национализации по этому механизму таков:

Принятие решения СНБО о применении к лицу санкции в виде блокировки активов. Введение решения СНБО в действие Указом президента. Розыск активов подсанкционного лица. За данное направление отвечает Министерство юстиции Украины во взаимодействии с другими органами. Подача Минюстом иска о применении санкции — взыскании активов в доход государства. Такие дела рассматриваются Высшим антикоррупционным судом в особом, ускоренном порядке.

Такая процедура активно применяется и уже имеет реальные результаты, отмечает Шкаровский. Всего рассмотрено и удовлетворено более 30 исков Минюста. Перечень активов разный — от транспорта и квартир до крупных предприятий. Собственно по этому механизму национализированы Демуринский ГОК, PinBank, доля в ТРЦ Ocean Plazа.

К Демуринскому ГОКу Михаила Шелкова (на фото) применили процедуру взыскания актива в доход государства Фото: РБК

Преимущество этой процедуры — скорость — является одновременно ее недостатком, говорит юрист. Ведь применение санкций происходит без обоснования или проверки доказательств, на основании обобщающих справок различных органов.

"В этой скорости иногда допускаются ошибки, а применение санкций может быть необоснованным. При этом не существует эффективной процедуры пересмотра или отмены санкций. Фактически, процедура происходит в ручном режиме и иногда с очевидным злоупотреблением. Судебные процессы по обжалованию решений о применении санкций длятся годами", — пояснил специалист.

Второй недостаток — нереалистичные сроки для рассмотрения этих дел. Хотя стандарт доказывания упрощен, некоторые дела имеют десятки томов, которые суду нужно исследовать и потратить на это сотни часов, добавил Шкаровский.

"Кроме того, очевидно, что вопрос легальности такой упрощенной процедуры будет пересматриваться международными судебными инстанциями: Европейским судом по правам человека и инвестиционными арбитражами. Есть риск, что эти учреждения не согласятся с преимуществом политической целесообразности перед надлежащей процедурой, а решение о национализации будут пересмотрены через годы не в пользу Украины", — подчеркнул юрист.

Другой механизм для блокировки активов подсанкционных лиц — конфискация в уголовном производстве — более сложный и требует немало времени .

Механизм взыскания активов россиян более быстрый, однако при его применении часто допускают ошибки

Приговор о конфискации имущества лиц, совершивших преступление, например, против основ национальной безопасности, при условии эффективной работы правоохранительной и судебной систем, можно получить за несколько лет.

"Хотя привлечение к уголовной ответственности является более длительной процедурой, она не имеет экстраординарного характера и обеспечивает более высокие стандарты доказывания. Соответственно, даже в случае вынесения вопроса на рассмотрение международных институтов, вероятность принятия решения в пользу Украины выше", — отметил Шкаровский.

Больше компенсаций: как заставить россиян заплатить

Для лучшего использования механизма конфискации в уголовном производстве нужно усилить эффективность работы правоохранительных и судебных органов, говорят специалисты. В частности, на острие критики сегодня — работа АРМА.

Эксперты критикуют АРМА за низкую эффективность и коррумпированность Фото: 24 Канал

"В АРМА все воруют. АРМА — тот орган, который не поддается реформированию. Начиная с отсутствия реестра всех арестованных активов, на который налогоплательщики потратили 60 миллионов, и заканчивая продажами через "Прозорро", — отметил Ярослав Железняк.

"АРМА работала неэффективно последние годы, его вообще хотели разогнать", — добавил экономист Даниил Монин.

Ирина Кобец обращает внимание на необходимость повышения эффективности управления, особенно корпоративными правами.

В Украине было бы целесообразно создать внесудебный механизм национализации активов россиян, говорят юристы

"Поскольку государство точно не всегда лучший управитель бизнеса. А применение санкций не должно иметь следствием обесценивание бизнеса и потерю рабочих мест", — говорит юрист.

Более быстрый способ конфискации активов подсанкционных лиц — внесудебный. Денис Шкаровский обратил внимание на то, что парламент в апреле 2022-го принял закон о национализации имущества россиян и российских юридических лиц (законопроект №7169), который предусматривает быстрый внесудебный путь национализации активов по решению КМУ-РНБО-президента . Однако документ уже больше года на подписи у президента.

Механизм конфискации в уголовном производстве более длительный, но более надежный, говорят юристы

Вместе с тем, чтобы решения о национализации активов россиян не были в будущем отменены международными инстанциями, целесообразно предусмотреть и относительно быструю процедуру пересмотра санкций в досудебном порядке.

"Лицо, к которому применены санкции, может предоставить доказательства безосновательности их применения, а государство — самостоятельно исправить ошибку и восстановить нарушенные права", — пояснил юрист.

Еще один вопрос заключается в том, будет ли расширен перечень резидентов РФ, активы которых будут принудительно изыматься, говорит Кобец. По ее словам, уже упомянутый неподписанный Владимиром Зеленским законопроект (№7169) значительно расширил круг резидентов РФ, у которых могут быть принудительно изъяты активы. Если процесс не финализируют, механизм принудительного изъятия так и останется примененным только к двум российским банкам.

Хорошая новость последнего времени в том, что государство хотя бы национализировало "Сенс Банк" (экс-Альфа Банк) российского олигарха Михаила Фридмана, однако это совсем другая история, отличная от ситуации с компаниями, которые передают АРМА. Для национализации крупного системного банка парламент в конце мая принял спецзакон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения".