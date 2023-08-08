Заоблачная цена плова. Как в мире растут цены на рис и другие продукты и что будет дальше

Мировые СМИ предупредили о подорожании риса, шоколада и апельсинов — и для этого есть вполне объективные причины. Кто сможет удовлетворить мировые потребности в популярных продуктах и придется ли украинским импортерам искать новые экзотические каналы для ввоза любимых продуктов, которые не производят в Украине.

Биржевые цены на белый таиландский рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе подскочили до $572 за тонну — самого высокого уровня с апреля 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. Такая ситуация сложилась вследствие запрета властями Индии вывоза из страны всех видов риса, за исключением сорта басмати. Основными покупателями риса из Индии были азиатские страны, где из-за нового запрета начал дорожать и местный товар. Кроме того, ситуация осложняется из-за сильной засухи в Таиланде, в результате чего погибла часть урожая. Международные аналитики предупредили: в среднесрочной перспективе цены на рис продолжат расти. Фокус выяснил, что происходит с рисом, и какие ещё популярные импортные продукты имеют все шансы подорожать в 2023 году.

Рис: индийское эмбарго и цены в Украине

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин успокаивает: рис для украинцев не является базовым продуктом. "Мы не Азия или Индия, которые потребляют много риса, у нас основным продуктом питания является зерно", — говорит эксперт. По его словам, Украине для обеспечения продовольственной безопасности нужно 3,5 млн тонн продовольственной пшеницы и 12 млн тонн зерновых. Что касается риса, то до полномасштабной войны с Россией украинцы потребляли ежегодно 119 тыс. тонн, сейчас, из-за сокращения населения, — около 90 тыс. тонн. Ранее рис в Украине выращивали на юге Херсонщины и в Крыму. Вследствие аннексии Крыма импорт риса стремительно вырос, а после подрыва Каховской ГЭС рис в Украине вообще больше не производится.

Эмбарго Индии ударит по ценам на рис — они будут расти, особенно в Азии, где большой спрос на рис Фото: pexels.com

По мнению Пендзина, учитывая, что весь рис в Украине — импортный, можно прогнозировать, что потребление его будет уменьшаться. Но дефицита потребители не почувствуют, потому что рис в рационе украинцев очень легко заменяется другими крупами.

Возможно, Украине придется импортировать рис из Вьетнама и Таиланда, где стоимость риса будет выше продукции традиционных поставщиков

"В первом полугодии 2023-го Украина импортировала риса на 29,683 млн долларов. Основными поставщиками были Индия (36%), Китай (36,9%) и Пакистан (7,1%). По данным Госстата, за весь 2022-й мы импортировали риса на 68,689 млн долларов, и здесь Китай (30,9%) и Индия (30,1%) практически разделили пальму первенства по поставкам. В довоенном 2021 году весь наш импорт риса в финансовом выражении составил 42,679 млн долларов, и в лидерах опять-таки были те же самые страны. Как видим, уже в прошлом году Украина потратила на закупку риса за рубежом на 60% больше, чем в довоенный год. Связано это было с потерей доступа к рисовым полям в Херсонской области, которая была основным производителем риса в Украине. Именно здесь были расположены Институт риса и Институт орошаемого земледелия НААН, которые успешно специализировались на селекции этой зерновой культуры и помогали местным аграриям в производстве", — рассказала эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова.

В Украине рис не производят, а потому поставщики будут искать, откуда привезти рис на замену индийскому Фото: pexels.com

По ее мнению, Украина даже после индийского эмбарго найдет, где приобрести рис. Правда, выращенный в странах Средней Азии будет уже не по карману из-за существенно усложнившейся и подорожавшей логистики. Поэтому, похоже, придется импортировать из Вьетнама и Таиланда, где стоимость риса будет выше продукции традиционных поставщиков. Однако, говорит Руженкова, это ударит по кошелькам украинцев значительно меньше, чем ожидается.

С другой стороны, рис является ключевым ингредиентом для кафе и ресторанов, которые предлагают японское и другое азиатское меню. Это означает, что стоимость популярного у украинцев сета "Филадельфия", вероятно, вырастет в течение августа-сентября на 10-15%. Изменятся и ценники маленьких точек, где продают плов "на вынос", ведь и там рис является главным ингредиентом, а с учетом общей инфляции в стране (прогноз НБУ — 10,6% по итогам 2023 года) стоимость плова в Украине может вырасти осенью на 5-15%.

Ситуация с рисом скажется на стоимости блюд в ресторанах — цены вырастут Фото: pexels.com

"Украина, которая потеряла возможность экспортировать зерно в рамках Черноморской зерновой инициативы, и сталкивается с запретом на импорт зерновых в соседние европейские страны, неплохо откорректировала ассортимент выращиваемых сельхозкультур. Мы нарастили производство муки и круп — обратите внимание, как дешевеет гречка. В этом году на Черкащине заработает новый завод по производству пшена. А картофелеводы, хоть и угрожали сокращением производственных площадей, все же компенсируют это хорошей урожайностью", — отметила Оксана Руженкова.

Апельсины: как болезни деревьев влияют на стоимость цитрусовых

Неутешительные новости публикуют иностранные СМИ и относительно популярных цитрусовых, которые традиционно в наибольшем количестве в разные страны мира поставляет Бразилия. Аналитики пишут, что вскоре все шансы перейти в разряд деликатесов имеют апельсины. Как сообщил Bloomberg, Бразилия, крупнейший в мире экспортер сока, в этом году поставит в США на 1,7% меньше апельсинового напитка. А на биржах фьючерсы на апельсиновый сок растут рекордными темпами. С начала 2020 года стоимость концентрата сока выросла более чем в три раза, а только с начала 2023 года — в полтора раза, до 456 долларов за тонну.

Причина снижения предложения апельсинов и сока на мировом рынке — апельсиновые деревья двух ключевых поставщиков напитка в Бразилии и в американском штате Флорида поразила болезнь из-за большого количества осадков.

Проблемы с урожаем апельсинов в Бразилии способны привести к росту стоимости цитрусовых Фото: pexels.com

"Бразилия — это крупнейший в мире экспортер апельсинового сока, а США — крупнейший его импортер. Основная доля мировой торговли апельсиновым соком проходит между Бразилией и США, поэтому все это в первую очередь имеет влияние на рынки в этих странах, а уже потом — на мировые рынки. Собственно, это и отражается в статье Bloomberg. К тому же, в ней говорится не о торговле апельсиновым соком, а о торговле конкретными ценными бумагами на одной из бирж в США, то есть, подорожал не апельсиновый сок, а фьючерсные контракты на поставку замороженного концентрата апельсинового сока в определенный период в будущем. Это, действительно, отразится на рынке соков в мире, но рост вдвое фьючерсов вовсе не означает, что апельсиновый сок на полках супермаркетов также подорожает вдвое", — объясняет Евгений Кузин, ведущий аналитик Международного проекта развития плодоовощного бизнеса East-fruit.com и проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Цена апельсинового концентрата растет рекордными темпами: только с начала 2023 года она выросла в полтора раза

Во-первых, говорит аналитик, надо вычеркнуть из динамики стоимости фьючерсных контрактов спекулятивный фактор. Во-вторых, потребление апельсиновых соков и вообще соков из концентрата на мировом рынке снижается, и это ограничивает ценовой рост.

Ситуация с импортом апельсинов из Египта, Турции и Испании — основных поставщиков в Украину — не имеет никакого отношения к ситуации с соком на мировом рынке. И это — хорошая новость для украинцев. Относительно цен на свежие апельсины на рынке Украины пока что точные прогнозы давать сложно, ведь они зависят, прежде всего, от урожая (в странах-поставщиках, — Фокус) и от курса украинской гривны.

В Украину поступают апельсины из Испании, Египта и Турции, а потому на цены будет влиять ситуация с урожаем именно в этих странах-поставщиках Фото: УНИАН

"Что касается апельсинового сока, то в 2022 году импорт в Украину снизился. Главные причины — война, выезд за границу ключевых потребителей соков (женщин и детей), удары по украинской энергетике, девальвация гривны, оккупация и невозможность нормально работать крупным производителям соков, которые вынуждены были даже переносить производство за границу. Сейчас ситуация стабилизируется. Весной, например, возобновилось производство соков "Сандора" в Украине, а розничные сети смогли переориентироваться на альтернативных импортных поставщиков.Все это отражается во внешней торговле, импорт апельсинового сока растет", — говорит Евгений Кузин.

Дефицита апельсинового сока в Украине не будет, говорят эксперты Фото: pexels.com

Перспективы изменения цен на апельсины и сок на украинском рынке неоднозначны. С одной стороны, украинские переработчики будут вынуждены покупать концентрат апельсинового сока дороже из-за роста мировых цен. С другой, предложение соков увеличится из-за возобновления работы местных предприятий и налаживания торговли альтернативной импортной продукцией. К тому же, Украину не обошел мировой тренд на снижение популярности соков у потребителей. Кроме того, говорит Кузин, производители в кризисный период могут ограничить использование дорогих сырьевых элементов в своей продукции. Например, в период войны с полок супермаркетов практически исчез апельсиновый сок, взамен появился апельсиновый нектар. "Из-за всего этого возможность стремительного повышения цен на готовую продукцию для украинцев будет очень ограниченной", — подытожил Евгений Кузин.

Цена шоколада: наводнения в Африке и новые правила ЕС

В июле поступили плохие новости для ценителей шоколада: производители повышают цены, потому что какао-бобы торгуются почти на десятилетних максимумах. Как пишет The Guardian, цены на какао подскочили более чем на 25% на фоне масштабных наводнений в основных регионах выращивания. В частности, в Кот-д'Ивуаре, на долю которого приходится более 40% мирового производства какао, были очень влажные условия, которые вызвали гниение и болезни деревьев.

Не идет на пользу "шоколадным" ценам общая инфляция, а также новые правила ЕС. В июле Евросоюз запретил импорт какао-бобов, которые выращиваются на территориях, где раньше были леса. Также под запретом оказалась продукция, при производстве которой был использован детский труд. Африканские производители предупредили: продукции для Европы станет меньше и она подорожает.

В европейских странах из-за введенных запретов вскоре могут существенно вырасти цены на какао и шоколад Фото: pexels.com

"Если в прошлом году заметно выросли цены на какао-порошок, то сейчас на 20-25% с начала года выросли цены на какао-масло и какао тертое. В основном мы покупаем какао-ингредиенты у европейских производителей, поэтому новые правила ЕС влияют на цены в Украине напрямую", — рассказал в комментарии Фокусу президент Ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк. По словам эксперта, доля какао-ингредиентов в себестоимости шоколада может достигать 70%, если речь идет о шоколадной плитке. Но все же рост цен на отечественном рынке происходит значительно медленнее, чем растут цены на сырье.

Шоколад в Украине может подорожать, однако не так существенно, как растут цены на какао-бобы, уверены эксперты Фото: УНИАН

"С начала года цены на шоколад и шоколадные изделия на отечественных прилавках выросли всего на 5-10%. Главная причина такой медлительности — сокращение потребления. Основными потребителями сладостей все же являются женщины и дети, то есть именно те группы, которые уехали из страны в результате полномасштабной войны. А в условиях сокращения спроса повышать цены очень сложно. Поэтому украинского потребителя и в дальнейшем ждет очень умеренный рост цены — в рамках общей инфляции", — пояснил Балдынюк.

Стоимость шоколада и какао в Украине будет расти, но в условиях снижения спроса темпы роста цен будут умеренными

Дефицита шоколада в Украине не будет, продолжает глава "Укркондпрома". Украинские производители полностью перекрывают внутренние потребности и продолжают экспорт. Для сравнения: если за первые пять месяцев 2022-го Украина экспортировала 51 тыс. тонн шоколада, то за пять месяцев этого года — более 56 тыс. тонн.

Как цены на рис и шоколад в мире повлияют на инфляцию в Украине

В начале лета базовый индекс мировых цен на продовольственные товары упал до самого низкого показателя за последние два года, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Однако стоимость некоторых продуктов растет, и на это влияет не только погода.

"На инфляцию в Украине и в мире, прежде всего, влияет монетарная политика США и ЕС. Но на каждом рынке по каждой товарной позиции своя ситуация. Например, прекратили зерновой коридор — там пошел скачок цен", — отметил в комментарии Фокусу исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

По его словам, в период пандемии COVID-19 мировую экономику "накачивали" деньгами в беспрецедентных объемах, а сейчас их "откачивают". Центробанки стран повышают ставки, сворачивают программы монетарного и бюджетного стимулирования — это и определяет основной тренд.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард: "Инфляция, особенно базовая, остается высокой, и в странах, как Германия, ее очень непросто контролировать"

"Глобальную инфляцию в пост-ковидной экономике в целом подпитывают два основных фактора: чрезмерная денежная поддержка правительствами населения во время пандемии и война в Украине, которая привела к изменению логистики поставок в АПК, энергетике, металлургии, других важных отраслях . Долгое время считалось, что монетарный эффект от COVID-19 глобальная экономика переварит сама, без вмешательства центральных банков. Возможно так бы оно и было, если бы не началась полномасштабная война в Украине, которая мгновенно ударила по ценам на продукты питания в черноморском регионе и по ценам на энергоносители в Европе", — считает экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

По мнению аналитика, инфляция в Украине в 2022-2023 годах в основном обусловлена глобальными трендами. Во время войны зависимость нашего рынка от импорта выросла, поэтому выросла зависимость от динамики цен на продукты питания и другие товары, где традиционно в потреблении преобладал импорт.

Импорт влияет на инфляцию, говорят опрошенные Фокусом эксперты Фото: autoua.net

"Рынок продукции АПК по отношению к инфляции сейчас очень сегментирован. Например, изделия из зерновых дорожали меньше всего, а импортный алкоголь под давлением девальвации и увеличения акцизов дорожал больше всего. Там, где не было проблем с логистикой из-за блокады портов, цены на продукты питания привязывались к экспортным ценам. То есть, если производитель пищевых продуктов имел возможность экспортировать в ЕС, то и цены на внутреннем рынке в Украине он подтягивал к европейским, а потому инфляция в ЕС и валютный курс гривны сегментировано влияли на инфляцию", — отметил Шапран.

Повышение цен на топливо, рост тарифов на электроэнергию и увеличение зарплат остаются ключевыми факторами инфляции в Украине

Что касается подорожания конкретных продуктов в Украине, то Олег Пендзин говорит, что из упомянутого в статье Фокуса перечня только рис входит в социально значимые продукты питания.

"Ни шоколад, ни цитрусовые не являются такими продуктами, поэтому, можно прогнозировать, что импорт этих товаров сократится, потому что их будут завозить только под платежеспособный рынок. И я бы не стал говорить, что ценники на отечественных прилавках сегодня сильно зависят от мировых цен. На мой взгляд, повышение цен на топливо, рост тарифов на электроэнергию, увеличение зарплат влияют на цены в Украине значительно больше, чем болезни апельсиновых деревьев или закупка какао-бобов по европейским правилам", — резюмировал Олег Пендзин.