Не светом единым: эксперт спрогнозировал графики отключений электроэнергии и газа этой зимой

Представитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, что правительство готово к умеренной зиме, какой была предыдущая. Однако он убежден, что украинцев ждут более сильные холода, а значит и более жесткие ограничения.

Зима 2023-2024 годов будет не легче предыдущей. Кроме света в Украине могут ограничить подачу газа. Об этом со ссылкой на эфир телемарафона 31 июля сообщили в УНИАН.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, что прошлая зима была теплой и без существенных морозов, и это помогало украинцам не замерзнуть. По его мнению, маловероятно, что вторая подряд зима будет такой же.

"Если будет зима, как обычная, тогда отключения будут длиннее. То есть, если мы раньше видели графики 4 на 4, 6 на 6, то я думаю, здесь графики могут быть такие, что, например, 10 часов не будет электроэнергии, 5 часов будет электроэнергия", — заявил Корольчук.

Эксперт убежден, что магазины снова будут завышать цены на необходимые зимой товары, в частности генераторы, фонари и павербанки. Он подчеркнул, что это требует реакции со стороны органов власти.

Но кроме отключений света украинцев могут ждать ограничения подачи газа из-за недостаточных его запасов. Представитель Института энергетических стратегий предположил, что планы правительства заполнить подземные хранилища 14,5 млрд куб. метров газа учитывают именно умеренную зиму. По его словам, в случае сильных и длительных морозов топлива не хватит до потепления.

"И тогда будут такие же графики, что 10 часов будет газ, 10 часов не будет газа, и это будет касаться так же и теплокоммунэнерго. То есть там, где люди живут в сельской местности в частных домах — это будет существеннее наносить ущерб. Будет сложнее и дороже", — спрогнозировал Корольчук.

Напомним, 5 июля директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что отключения электроэнергии возможны уже летом. Он объяснил, что в июле и августе нехватка мощности становится ощутимой даже несмотря на помощь от Европы.

31 июля в "Укрэнерго" призвали украинцев экономить электроэнергию. В компании отметили, что часы высокого потребления — это с 16:00 до 23:00, и попросили граждан не перегружать сеть.