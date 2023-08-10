Миллиарды в местных бюджетах: за чей счет местные власти закупают барабаны в укрытия

В условиях военного времени наибольшим источником поступлений в местные бюджеты является НДФЛ с выплат военным. Как правило, больше его поступает в те громады, где есть воинские части. Это иногда создает перекосы: некоторые разрушенные населенные пункты не имеют средств на восстановление, а менее разрушенные не знают, куда их девать и тратят на закупку условных барабанов.

За первые полгода профицит местных бюджетов составил 64,5 млрд грн, сообщили в Центре экономической стратегии. Ситуация по областям и ОТГ отличается — значительное влияние осуществляет военные НДФЛ — то есть налоги на доходы физлиц с выплат для военных. Эти поступления в местные бюджеты всех уровней составили за первое полугодие чуть более 50 млрд грн, объясняет Фокус.

"В разрезе структуры расходов местных бюджетов только 13% этих расходов — капитальные расходы, капитальные трансферы в другие бюджеты, незначительные суммы — это закупка собственно товаров долгосрочного использования, ремонты и капитальное строительство — совсем небольшая доля. Наибольшая доля расходов — это зарплаты, субсидии, коммунальные услуги и закупка услуг", — отметил Юрий Гайдай, старший экономист ЦЭС.

До сих пор 120 школ в Киеве не имеют укрытий, говорит Ксения Семенова, заместитель председателя комиссии Киевского городского совета

После того, как стало известно, что Днепровская РГА закупила через Prozorro 300 кожаных барабанов для укрытий, в обществе не утихает дискуссия, уместно ли местным общинам тратиться на что-то другое, кроме безопасности и обороны.

На что городам стоило бы тратить деньги во время войны

По мнению Ксении Семеновой, заместителя председателя комиссии Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг, обеспечивать оборону, закупать амуницию, дроны — это не функция местного самоуправления. Однако есть другие важные расходы.

"Зато больницы, где проходят ВВК, оборудование для больниц, где лечатся военнослужащие, раненые, демобилизованные — это местное самоуправление. Программы поддержки их реинтеграции, и экономические, и медицинские, протезирование", — сказала она во время организованной ЦЭС дискуссии "На что следует тратить общественные средства во время войны (кроме армии)?".

Семенова обратила внимание на то, что до сих пор 120 школ в Киеве не имеют укрытий.

Юрий Бова, городской голова Тростянецкой громады убежден: громады уже сейчас должны заботиться о социальной инфраструктуре, иначе людей из-за рубежа не вернуть.

Местные бюджеты должны тратиться на школы, больницы и библиотеры во время войны, потому что без этого мигрантов не вернуть

"Есть много необходимых вещей, которые мы должны сделать, кроме "мавиков" на этой территории… Самоуправление должно решать, что делать, но оглядываясь на первое — победу, сколько мы можем дать для этой победы на конкретной территории или отдать дальше на другие подразделения. Второй вопрос — что сделать для возвращения людей на эту территорию. Они не вернутся, если не будет библиотек, детсадов, школ, больниц, общественного транспорта… Россияне украли даже инструмент из коммунальных предприятий. Не говорю уже о технике, поврежденных трубах, водозаборах", — сказал он.

НДФЛ — за частью или военными: почему стоит перезакрепить налог

Основной источник доходов местных бюджетов — НДФЛ с выплат военным — попадает фактически преимущественно в приграничные общины, где-то на Западной Украине, говорит Бова. По его мнению, НДФЛ от военнослужащего следует направить в ту общину, откуда мужчину мобилизовали.

НДФЛ на выплаты военным стоит закрепить за военным, говорят депутаты местных советов

"Если НДФЛ за военнослужащим, который призвался из моего населенного пункта, то это распределение будет равнозначным: чем больше людей призвалось из того или иного населенного пункта, тем больше средств пришло в эту общину. Община помогает этому военнослужащему. Не секрет, что к каждому городскому голове звонят эти ребята или их женщины, матери и говорят: нужны каска, броник, тепловизор, "мавик"… И тогда не будет этих перекосов, что условно в Яворове не знают, куда девать средства, и строят стадион, а у кого-то нет за что отремонтировать больницу, разбитую российскими танками", — сказал он.

Правительственное постановление, регулирующее приоритетность расходов местных бюджетов, на практике не работает

Владимир Цабаль, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, напомнил о постановлении 590, которое должно регулировать очередность расходов местных бюджетов, где безопасность — на первом месте. Но оно не всегда работает.

"Часто расходы, которые не связаны с безопасностью и обороной, позиционируются, будто это расходы на укрытие", — отметил он. По мнению народного депутата, эта политика должна претерпеть изменения.

"Должны идти те расходы, — конечно крупнокалиберное оружие закупать нельзя, — которые помогут уменьшить государственные расходы на безопасность и оборону, чтобы государство могло их пустить на дополнительные доплаты военным, оружие, и такие расходы должны проводиться", — подчеркнул он.

Ранее Фокус писал, что в Украине готовят изменения в Порядок выполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения, утвержденного постановлением Кабмина от 9 июня 2021 года №590, которые бы сделали невозможным расходы для сомнительных целей. То есть, благодаря инициированным изменениям, чиновники в Украине не смогут закупать для укрытий барабаны и сковородки.

Напомним, художественный лицей "Смена" в Днепровском районе столицы для укрытия купил электросковородку, которая стоит 725 тысяч гривен и конвекционную печь за 474 тысячи гривен. Закупку осуществили через онлайн-платформу Prozorro.