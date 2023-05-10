Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения

Как пухнут бюджеты на войне. Что делать, чтобы не разворовывали налоги с зарплат военных

"Уже сейчас, когда государство еще выделяет значительные средства на сектор обороны, должны быть созданы системные социальные проекты для военных: собственный бизнес, жилье, медицинское страхование, реабилитация, жизненное пространство для семьи, военная ипотека". Мнение

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
eye 98
ВСУ, армия, украинские военные, война
Фото: УНИАН | Система выплат военным должна стать более человекоцентричной
Related video

Социальная система для военных.

Уже сейчас нужно думать, как сделать социальные инвестиции в сектор обороны человекоцентричнее.

В год сектор обороны получает около 750 млрд грн в виде доходов военных. За счет этого набухают пассивы банков, зарабатывающих на этих средствах 25%, вкладывая их в депозитные сертификаты НБУ.

То есть, дважды зарабатывают на государстве. Сначала огромный финансовый ресурс в виде остатков на платежных картах военных, уплаченных за счет госбюджета. Во второй раз — получая проценты по депозитным сертификатам НБУ, а это снова государственные средства.

Пухнут и местные бюджеты в местах постоянной дислокации воинских частей.

И у этих ОТГ сейчас настоящий праздник, который никогда не заканчивается: "обеды для детей в школах", которые почти все "закольцованы" на женах глав ОТГ, "джипы с подогревом сидений" для самих глав, лавочки, вроде бы они из золота и т.д.

Это происходит из-за огромного наплыва в местные бюджеты налогов по заработной плате военных.

По моему мнению, уже сейчас государственные банки совместно с НБУ должны запустить программу специальных депозитов для военных под процентную ставку "учетная ставка НБУ минус 5%", то есть под 20% (5% банки могут оставить себе в качестве маржи).

По таким вкладам необходимо применить специальные нормы резервирования на уровне 0% при условии, что эти средства будут вложены в депозитные сертификаты НБУ.

Параллельно отменить обложение депозитов военных.

А основные доходы военных (заработная плата) необходимо облагать налогом по сниженной ставке — 10%.

Эти налоговые поступления следует накапливать в местных бюджетах и использовать их только на социальные программы для военных: помощь в создании собственного бизнеса, реабилитация, лечение, дополнительное обучение детей, жилищные программы и т.д.

Распределять эти средства должны советы военных при ОТГ.

ВСУ, армия, украинские военные, война, деньги Fullscreen
Военные деньги должны идти военным

И уже сейчас необходимо запускать государственные жилищные программы для военных посредством накопления средств под покупку жилья в "кассах взаимопомощи" по примеру "строительных сберегательных касс" в Германии.

В нашем варианте это может быть модель, когда на одну гривну военного государство выделяет две гривны из бюджета для покупки им жилья.

Аналогичные программы должны развиваться и в медицинском страховании военных для реабилитации и лечения в послевоенное время, чтобы не повторилась история с чернобыльцами, которые были брошены на произвол судьбы с течением времени после аварии на ЧАЭС.

Такая программа должна быть аналогом "полковых касс" во времена Бисмарка. Напомню, именно с этой модели ведет начало немецкая медицинская система как альтернатива британской.

Государственные банки совместно с Правительством должны ввести специальный кредитный продукт для военных с целью создания собственного бизнеса ветеранами:

1% процент, срок — до 10 лет, 10% в проекте собственных средств — остальные кредитные, без залога под гарантии государства, сумма — до 100 тысяч долларов в эквиваленте.

То есть уже сейчас, когда государство еще выделяет значительные средства на сектор обороны, должны быть созданы системные социальные проекты для военных: собственный бизнес, жилье, медицинское страхование, реабилитация, жизненное пространство для семьи, военная ипотека.

Пока таких программ на уровне Правительства нет и о них никто не говорит.

Однако все хотят зарабатывать на средствах военных, понимая, что такая ситуация не будет долгосрочной.

Так что нужно действовать уже сейчас.

Источник

Важно
30 тысяч для военных. Если вам кажется, что это много – представьте в холодном окопе себя
30 тысяч для военных. Если вам кажется, что это много – представьте в холодном окопе себя