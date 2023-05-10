Как пухнут бюджеты на войне. Что делать, чтобы не разворовывали налоги с зарплат военных

Related video

Социальная система для военных.

Уже сейчас нужно думать, как сделать социальные инвестиции в сектор обороны человекоцентричнее.

В год сектор обороны получает около 750 млрд грн в виде доходов военных. За счет этого набухают пассивы банков, зарабатывающих на этих средствах 25%, вкладывая их в депозитные сертификаты НБУ.

То есть, дважды зарабатывают на государстве. Сначала огромный финансовый ресурс в виде остатков на платежных картах военных, уплаченных за счет госбюджета. Во второй раз — получая проценты по депозитным сертификатам НБУ, а это снова государственные средства.

Пухнут и местные бюджеты в местах постоянной дислокации воинских частей.

И у этих ОТГ сейчас настоящий праздник, который никогда не заканчивается: "обеды для детей в школах", которые почти все "закольцованы" на женах глав ОТГ, "джипы с подогревом сидений" для самих глав, лавочки, вроде бы они из золота и т.д.

Это происходит из-за огромного наплыва в местные бюджеты налогов по заработной плате военных.

По моему мнению, уже сейчас государственные банки совместно с НБУ должны запустить программу специальных депозитов для военных под процентную ставку "учетная ставка НБУ минус 5%", то есть под 20% (5% банки могут оставить себе в качестве маржи).

По таким вкладам необходимо применить специальные нормы резервирования на уровне 0% при условии, что эти средства будут вложены в депозитные сертификаты НБУ.

Параллельно отменить обложение депозитов военных.

А основные доходы военных (заработная плата) необходимо облагать налогом по сниженной ставке — 10%.

Эти налоговые поступления следует накапливать в местных бюджетах и использовать их только на социальные программы для военных: помощь в создании собственного бизнеса, реабилитация, лечение, дополнительное обучение детей, жилищные программы и т.д.

Распределять эти средства должны советы военных при ОТГ.

Военные деньги должны идти военным

И уже сейчас необходимо запускать государственные жилищные программы для военных посредством накопления средств под покупку жилья в "кассах взаимопомощи" по примеру "строительных сберегательных касс" в Германии.

В нашем варианте это может быть модель, когда на одну гривну военного государство выделяет две гривны из бюджета для покупки им жилья.

Аналогичные программы должны развиваться и в медицинском страховании военных для реабилитации и лечения в послевоенное время, чтобы не повторилась история с чернобыльцами, которые были брошены на произвол судьбы с течением времени после аварии на ЧАЭС.

Такая программа должна быть аналогом "полковых касс" во времена Бисмарка. Напомню, именно с этой модели ведет начало немецкая медицинская система как альтернатива британской.

Государственные банки совместно с Правительством должны ввести специальный кредитный продукт для военных с целью создания собственного бизнеса ветеранами:

1% процент, срок — до 10 лет, 10% в проекте собственных средств — остальные кредитные, без залога под гарантии государства, сумма — до 100 тысяч долларов в эквиваленте.

То есть уже сейчас, когда государство еще выделяет значительные средства на сектор обороны, должны быть созданы системные социальные проекты для военных: собственный бизнес, жилье, медицинское страхование, реабилитация, жизненное пространство для семьи, военная ипотека.

Пока таких программ на уровне Правительства нет и о них никто не говорит.

Однако все хотят зарабатывать на средствах военных, понимая, что такая ситуация не будет долгосрочной.

Так что нужно действовать уже сейчас.

Источник

Важно