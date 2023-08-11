Россияне присылают украинцам фейковые платежки за газ: что происходит (фото)

В "Нафтогазе" предупреждают своих клиентов о новой информационной кампании россиян, в рамках которой они обманывают украинцев, предлагая им скидку за газ.

Некоторым украинцам рассылают платежки за газ с ошибками. В частности, есть клиенты, в документах которых указаны заниженные суммы для оплаты. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Facebook компании "Нафтогаз".

Что происходит

Отмечается, что платежки от "Нафтогаза" рассылают россияне в рамках информационно-психологических спецопераций. Узнать подделку легко: на платежках "дорисованы" дополнительные строчки для жалоб. То есть клиентам предлагают пожаловаться на "коллаборанта" или сообщить о гражданах, которые уклоняются от службы в армии. За это украинцам обещают скидку за газ.

В "Нафтогазе" также показали, как выглядят платежки-подделки:

Клиентам предлагают пожаловаться на "коллаборанта" и получить скидку за газ

Как украинцы получают нового поставщика газа и кому оплачивать счета

С мая 2023 года клиентов многих украинских "газсбытов" обслуживает поставщик последней надежды ГК "Нафтогаз". Изменения коснулись клиентов таких компаний как:

"Лубнигаз-Трейдинг".

"Газ Ресурс Компани".

"Уманьгаз Збут".

"Твій Газзбут".

"Одесагаз-Постачання" и другие.

Из-за этого у многих украинцев возник вполне резонный вопрос: кому оплачивать счета за газ и что делать, если оплата была произведена до смены поставщика. Адвокат ЮК "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко рассказал Фокусу, что теоретически поставщик газа должен письменно уведомить потребителя о расторжении договора за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

"Но в условиях войны и того, что поставщики, возможно, не ожидали, что Кабмин примет решение о необходимости применения процедуры "поставщика последней надежды" с 1 мая 2022, все потребители узнали об этом, получив платежки", — объяснил он.

Тем временем в ГК "Нафтогаз" говорят, чтобы клиенты обращались к предыдущим поставщикам. Соглашаются с компанией и юристы — отмечают, что стоит, в первую очередь, пытаться урегулировать возврат уплаченной старому поставщику суммы во внесудебном порядке.

То есть первоочередным для потребителя становится обращение в прежнюю компанию с заявлением.

Ранее Фокус объяснял, как украинцам, которые не пользуются интернетом, передавать показания газового счетчика. Для таких клиентов, как отметили в "Нафтогазе", работают сразу три телефонные линии.

Еще напомним, что долги украинцев за коммунальные услуги на конец июня 2023 года составляли более 100 миллиардов гривен.