Банки, АЗС и игорный бизнес: кого проверит налоговая до конца 2023 года
В Украине в первый день лета 2023 года возобновили проверки компаний и предпринимателей, а в налоговой службе уже определились, кого именно будут проверять.
Государственная налоговая служба Украины запланировала проверить 1019 компаний и 256 физических лиц до конца 2023 года. Об этом сообщается на платформе "Опендатабот".
Так, налоговики проверят 896 компаний, занимающихся подакцизным товаром, таким как алкоголь, табак, бензин. Проверять, например, будут:
- ОККО;
- Socar;
- "Карлсберг Украина";
- "Укртранснафта" и др.
Под внимание налоговой попадут также 94 финансовые структуры, включая 15 банков и 19 страховых компаний. Не обойдут стороной и игорный бизнес — 17 компаний из этой отрасли тоже под контролем налоговой.
Среди банков, в которых к концу года налоговая проведет проверки, следующие:
- "Восток";
- "Укргазбанк";
- "Альянс";
- Банк инвестиций и сбережений;
- "Глобус";
- "Украинский капитал".
- Украинский строительно-инвестиционный банк;
- "Дойчебанк";
- "Альтбанк";
- "Первый инвестиционный банк";
- РВС Банк.
Напомним, что плановые и внеплановые проверки в Украине вернули с 1 августа 2023 года. Как объяснила Фокусу 6 июля 2023 года главный бухгалтер Юридической компании GLS Наталья Бута, возобновляются, в частности, проведения документальных проверок:
- на обращение налогоплательщика;
- в части внеплановых проверок СХД, по которым получена информация, свидетельствующая о нарушении ими налогового законодательства;
- по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами с источником их происхождения из Украины, и по вопросам налогообложения нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через обособленные подразделения, в том числе, постоянные представительства;
- проверки (плановые и внеплановые) лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации подакцизной продукции, организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес), налогоплательщиков, предоставляющих финансовые, платежные услуги;
- в части контроля за трансфертным ценообразованием;
- внеплановые проверки СХД, по которым получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и валютной выручки по экспортным операциям;
- документальные проверки в случае прекращения деятельности.
Ранее Фокус рассказывал, что повышение акциза и возврат НДС на топливо уже привело к росту цен на бензин, дизель и автомобильный газ.