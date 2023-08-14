Банки, АЗС и игорный бизнес: кого проверит налоговая до конца 2023 года

В Украине в первый день лета 2023 года возобновили проверки компаний и предпринимателей, а в налоговой службе уже определились, кого именно будут проверять.

Государственная налоговая служба Украины запланировала проверить 1019 компаний и 256 физических лиц до конца 2023 года. Об этом сообщается на платформе "Опендатабот".

Так, налоговики проверят 896 компаний, занимающихся подакцизным товаром, таким как алкоголь, табак, бензин. Проверять, например, будут:

ОККО;

Socar;

"Карлсберг Украина";

"Укртранснафта" и др.

Под внимание налоговой попадут также 94 финансовые структуры, включая 15 банков и 19 страховых компаний. Не обойдут стороной и игорный бизнес — 17 компаний из этой отрасли тоже под контролем налоговой.

Среди банков, в которых к концу года налоговая проведет проверки, следующие:

"Восток";

"Укргазбанк";

"Альянс";

Банк инвестиций и сбережений;

"Глобус";

"Украинский капитал".

Украинский строительно-инвестиционный банк;

"Дойчебанк";

"Альтбанк";

"Первый инвестиционный банк";

РВС Банк.

Кого проверит налоговая в 2023 году Фото: opendatabot

Напомним, что плановые и внеплановые проверки в Украине вернули с 1 августа 2023 года. Как объяснила Фокусу 6 июля 2023 года главный бухгалтер Юридической компании GLS Наталья Бута, возобновляются, в частности, проведения документальных проверок:

на обращение налогоплательщика;

в части внеплановых проверок СХД, по которым получена информация, свидетельствующая о нарушении ими налогового законодательства;

по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами с источником их происхождения из Украины, и по вопросам налогообложения нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через обособленные подразделения, в том числе, постоянные представительства;

проверки (плановые и внеплановые) лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации подакцизной продукции, организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес), налогоплательщиков, предоставляющих финансовые, платежные услуги;

в части контроля за трансфертным ценообразованием;

внеплановые проверки СХД, по которым получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и валютной выручки по экспортным операциям;

документальные проверки в случае прекращения деятельности.

Ранее Фокус рассказывал, что повышение акциза и возврат НДС на топливо уже привело к росту цен на бензин, дизель и автомобильный газ.