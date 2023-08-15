Компенсации за трудоустройство: на что могут рассчитывать работодатели

Украинским работодателям государство выплачивает компенсацию за трудоустройство безработных граждан. Фокус рассказывает, какие виды выплат существуют.

В Украине действуют сразу несколько компенсационных программ для поддержки и развития бизнеса. В частности, работодателям положены компенсации за прием на работу безработных граждан. Об этом сообщили в Киевском областном центре занятости.

На какую компенсацию могут рассчитывать работодатели?

На компенсацию Единого социального взноса (ЕСВ) за трудоустройство:

родителей, имеющих на иждивении ребенка в возрасте до 6 лет;

лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет;

долгосрочных безработных (более полугода месяцев на учете);

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лиц, освобожденных после отбывания наказания или принудительного лечения;

лиц, в отношении которых, согласно Закону, установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения и т. п.

На компенсацию 50% фактических затрат на оплату труда за трудоустройство:

граждан с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста;

участников боевых действий, лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не больше 5 лет.

Компенсацию 50% минимальной заработной платы за трудоустройство:

лиц в возрасте до 25 лет, суммарно имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;

граждан в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место;

людей, уволенных со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы — на первое рабочее место после такого увольнения.

Напомним также, что в январе 2023 года Кабмин Украины изменил условия выплат компенсаций работодателям, которые трудоустраивают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, компенсация расходов государство будет начислять в размере фактических расходов на оплату труда переселенцев, принятых после направления центров занятости. При этом компенсация не может превышать два размера минимальной заработной платы (то есть быть больше 13 400 грн) или высчитанной из нее соответствующей суммы, если у переселенца был график неполного рабочего дня.

При этом размер компенсации работодателям за трудоустройство внутренних переселенцев с 10 января 2023 года составляет 6,7 тыс. грн.