Работодатели не спешат получать компенсации за трудоустройство переселенцев, — нардеп

По словам Ярослава Железняка, правительство выделило 200 млн грн на программу компенсаций, но пока смогли использовать только 26%.

На программу компенсаций за трудоустройство переселенцев правительство выделило 200 млн грн, но на сегодняшний день смогли использовать лишь 26% — 51,8 млн грн. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал заместитель главы комитета Верховной рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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Он напомнил, что украинские бизнесмены могут получить компенсацию минимальной зарплаты за новые рабочие места для переселенцев в размере 6,5 тыс. грн. Тем не менее, по состоянию на 27 июня по программе удалось трудоустроить только 6166 человек из числа внутренне перемещенных лиц.

При этом нардеп отметил, что те предприниматели, кто уже устроили к себе на работу переселенцев, тоже не спешат подаваться на получение компенсации. Так, в настоящее время соответствующие заявки оставили 3763 человека.

Напомним, предложение получить компенсацию действует для тех работодателей, которые во время войны трудоустроили граждан, имеющих статус временно перемещенных лиц (ВПЛ).

Ранее Фокус рассказывал, как работодателям через "Дію" получить 6500 гривен материальной помощи от государства. Компенсацию можно получить за первый и второй месяц работы вынужденного переселенца.

Также для переселенцев предусмотрена матпомощь в размере 2000 грн. Получить ее можно, оформив заявку в приложении или на сайте государственного сервиса.