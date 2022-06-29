Роботодавці не поспішають отримувати компенсації за працевлаштування переселенців, — нардеп

За словами Ярослава Железняка, уряд виділив 200 млн грн на програму компенсацій, але поки що змогли використати лише 26%.

На програму компенсацій за працевлаштування переселенців уряд виділив 200 млн грн, але на сьогодні змогли використати лише 26% — 51,8 млн грн. Про це у себе в Telegram-каналі розповів заступник голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Він нагадав, що українські бізнесмени можуть отримати компенсацію мінімальної заробітної плати за нові робочі місця для переселенців у розмірі 6,5 тис. грн. Проте, станом на 27 червня за програмою вдалося працевлаштувати лише 6 166 осіб серед внутрішньо переміщених осіб.

Водночас нардеп зазначив, що ті підприємці, які вже влаштували до себе на роботу переселенців, теж не поспішають подаватися на отримання компенсації. Так, наразі відповідні заявки залишили 3 763 особи.

Нагадаємо, пропозиція отримати компенсацію діє для тих роботодавців, які під час війни працевлаштували громадян, котрі мають статус тимчасово переміщених осіб (ТПО).

Раніше Фокус розповідав, як роботодавцям через Дію отримати 6 500 гривень матеріальної допомоги від держави. Компенсацію можна отримати за перший і другий місяць роботи вимушеного переселенця.

Також для переселенців передбачена матдопомога у розмірі 2 000 грн. Отримати її можна, оформивши заявку в додатку або на сайті державного сервісу.