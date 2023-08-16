Квартиры за 6 миллионов евро: где у переселенцев в Украине появится новое жилье (фото)

Средства на строительство жилья для вынужденных переселенцев предоставил Евросоюз. В эксплуатацию планируют сдать 24 квартиры, которые полностью укомплектуют мебелью и техникой.

Украинские союзники активно помогают строить жилье для граждан, которые потеряли квартиры и дома из-за полномасштабной войны с Россией. Так, в городе Ковель на Волыни на средства Европейского Союза реализуют сразу два проекта, чтобы обеспечить людей жильем. Об этом сообщается на сайте горсовета Ковеля.

Так, в рамках программы НЕФКО "Поддержка ЕС для неотложных нужд размещения внутренне перемещенных лиц в Украине", будет реконструировано административное здание и учебно-бытовой корпус. Договор на проведение работ уже подписан, а подрядчик получит 1 миллион евро.

Сообщается, что после строительных работ будут сданы 24 квартиры, которые полностью меблируют и укомплектуют бытовой техникой. Новосозданное жилье станет собственностью общины.

Также в горсовете отмечают, что в марте 2023 года был подписан грантовый договор на сумму 4,8 миллиона евро. За эти деньги будет построен пятиэтажный жилой дом на 70 квартир.

В Ковеле реализуют два проекта строительства жилья для внутренне перемещенных лиц Фото: Горсовет Ковеля

Напомним, прошлым летом в Офисе Президента заявили об амбициозных планах за полгода построить пятиэтажные дома в 16 областях, чтобы обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц. По словам тогдашнего заместителя руководителя Офиса президента (ОП) Кирилла Тимошенко, план строительства жилья был разработан совместно с известными архитектурными бюро.

Стоимость жилья вместе с мебелью и оборудованием будет составлять примерно 700-800 долларов за квадратный метр. Также в ОП планировали выкупать квартиры у застройщиков в жилищных комплексах, которые еще не введены в эксплуатацию, и отдавать это жилье переселенцам.

Тем временем в Украине действует программа компенсации за поврежденное жилье еВідновлення. В рамках программы государственную денежную помощь выделяют для мелкого или некапитального ремонта жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения России.