Регистрация недвижимости в "Дії": кто из украинцев может воспользоваться новой услугой

Услуга не только лишит мошенников возможности подделать документы, но и позволит гражданам получить компенсацию на ремонт жилья в рамках программы "єВідновлення".

Зарегистрировать свои права на недвижимость теперь могут украинцы, которые проживают в Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Регистрация недвижимости позволяет подтвердить, что конкретный человек является законным владельцем имущества. Тогда у мошенников не будет шансов подделать документы и присвоить недвижимость себе.

"Также регистрация необходима для получения компенсации в рамках программы "єВідновлення", поскольку она доступна только для владельцев жилья, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещевых прав", — отмечают в пресс-службе правительства.

Как зарегистрировать недвижимость в "Дії"

Для этого нужно:

выбрать соответствующую услугу;

внести нужную информацию и сканы документов;

удостоверить заявление электронной подписью.

В Кабмине напомнили, что ранее зарегистрировать недвижимость в "Дії" могли граждане, которые проживали:

в Тернополе;

Харькове;

Луцке;

во Львовской;

Закарпатской;

Киевской;

Днепропетровской;

Ровненской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Черниговской областях и Чугуевском районе Харьковской области.

Теперь же ее запустили во всех населенных пунктах Полтавской и Харьковской областей.

Льготные кредиты на жилье

Украинское правительство совместно с "Укрфінжитлом" расширяет программу "єОселя", поэтому воспользоваться льготными кредитами для покупки жилья до конца 2023 года смогут еще около 10 тысяч украинцев.

Сейчас 2 745 семей уже купили себе жилье по ипотечной программе. На фоне расширения программы тем, кому отказали в удовлетворении ранее поданных заявок, могут попытаться получить кредит еще раз. Подать заявление можно в приложении "Дія". Для этого нужно:

Войти в "Дію" — меню "Услуги" — "єОселя".

Указать состав семьи и доход.

Заполнить данные о жилье, которое хотите купить в кредит.

Выбрать банки и подписать заявление "Дія.Підпис".

Ранее Фокус писал, где в Украине во время войны построили больше всего жилья. Также напомним, что в Украине уже действует программа компенсации за поврежденное жилье еВідновлення. Так, государственную денежную помощь выделяют для мелкого или некапитального ремонта жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения России.