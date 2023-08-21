Регистрация недвижимости в "Дії": кто из украинцев может воспользоваться новой услугой
Услуга не только лишит мошенников возможности подделать документы, но и позволит гражданам получить компенсацию на ремонт жилья в рамках программы "єВідновлення".
Зарегистрировать свои права на недвижимость теперь могут украинцы, которые проживают в Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Регистрация недвижимости позволяет подтвердить, что конкретный человек является законным владельцем имущества. Тогда у мошенников не будет шансов подделать документы и присвоить недвижимость себе.
"Также регистрация необходима для получения компенсации в рамках программы "єВідновлення", поскольку она доступна только для владельцев жилья, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещевых прав", — отмечают в пресс-службе правительства.
Как зарегистрировать недвижимость в "Дії"
Для этого нужно:
- выбрать соответствующую услугу;
- внести нужную информацию и сканы документов;
- удостоверить заявление электронной подписью.
В Кабмине напомнили, что ранее зарегистрировать недвижимость в "Дії" могли граждане, которые проживали:
- в Тернополе;
- Харькове;
- Луцке;
- во Львовской;
- Закарпатской;
- Киевской;
- Днепропетровской;
- Ровненской;
- Тернопольской;
- Хмельницкой;
- Черниговской областях и Чугуевском районе Харьковской области.
Теперь же ее запустили во всех населенных пунктах Полтавской и Харьковской областей.
Льготные кредиты на жилье
Украинское правительство совместно с "Укрфінжитлом" расширяет программу "єОселя", поэтому воспользоваться льготными кредитами для покупки жилья до конца 2023 года смогут еще около 10 тысяч украинцев.Важно
Сейчас 2 745 семей уже купили себе жилье по ипотечной программе. На фоне расширения программы тем, кому отказали в удовлетворении ранее поданных заявок, могут попытаться получить кредит еще раз. Подать заявление можно в приложении "Дія". Для этого нужно:
- Войти в "Дію" — меню "Услуги" — "єОселя".
- Указать состав семьи и доход.
- Заполнить данные о жилье, которое хотите купить в кредит.
- Выбрать банки и подписать заявление "Дія.Підпис".
Ранее Фокус писал, где в Украине во время войны построили больше всего жилья. Также напомним, что в Украине уже действует программа компенсации за поврежденное жилье еВідновлення. Так, государственную денежную помощь выделяют для мелкого или некапитального ремонта жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения России.